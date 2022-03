GloryToUkraine Exxx…Polzive!!! Putin vuole radere al suolo le città ucraine. Cessate il fuoco temporaneo per consentire ai civili di fuggire.

I vertici militari russi hanno confermato un cessate il fuoco temporaneo per consentire ai civili di lasciare due città assediate. Le forze del tiranno russo interromperanno i loro bombardamenti nel porto strategico di Mariupol nel sud-est e nella città orientale di Volnovakha. Secondo fonti accreditate, i cittadini avrebbero solo cinque ore di tempo per fuggire, con una finestra che va dalle 9:00 alle 14:00 ora del Regno Unito e ci saranno autobus appositamente organizzati. L’Ucraina non ha ancora confermato il cessate il fuoco. Mariupol è stata una delle città di guerra più brutalizzate poiché i russi hanno impedito qualsiasi accesso e tagliato cibo, acqua, riscaldamento e trasporti. Misure paragonate al blocco nazista di Leningrado nella seconda guerra mondiale.