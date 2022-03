ControfaseElettorale Exxx…Polzive!!! Il centrodestra Fvg perde la bussola: A Tolmezzo Vicentini è il candidato dei cospiratori. A Codroipo Cividini polverizza il CentroCampo.

Dopo Lignano, Azzano e ancora da rifinire il telaio a Cervignano e Tarvisio, il centro destra si capotta a Tolmezzo e Codroipo. Due centri decisivi e strategici per capire gli orientamenti dell’elettorato a un anno dalle regionali. A Tolmezzo la ferita provocata dai cospiratori contro Francesco Brollo è ancora aperta. Secondo i freschi rimbalzi della conca, l’offerta dell’imprenditore Vicentini, lanciata sul Messaggero Veneto di ieri, è macchiata del colore dei congiurati, ovvero i consiglieri che hanno cacciato il sindaco Brollo. La ferita è ancora aperta e oggi la meteora Vicentini rischia di zavorrare la sua eventuale candidatura con la presenza di chi a Tolmezzo è già squalificato: coloro che hanno firmato le dimissioni da consiglieri, soprattutto la Lega che aveva dichiarato guerra al sindaco appena perse le elezioni con Laura D’Orlando. Stesso discorso vale per la sinistra di Craighero, considerato il regista dell’operazione. In questo senso si apre, fra i due, un’offerta politica neutra, pilotata dal sindaco uscente Brollo e favorita dal fatto che Fratelli d’Italia, con Marioantonio Zamolo potrebbe correre per conto suo. In sintesi, a Tolmezzo il centrodestra è profondamente lacerato, come lo è a Codroipo dove l’inutile e tardivo show dell’assessore, quota Forza Italia, Tiziana Cividini (giovedì sera in consiglio si è seduta tra il pubblico) non ha fatto altro che creare ulteriore tensione fra gli azzurri. Il plateale smarcamento dal sindaco Marchetti, tradotto in lingua friulana, significa semplicemente che l’assessora intende candidarsi alla guida del Medio Friuli e si oppone ferocemente al candidato che segmenti importanti dell’economia e delle politica regionale avrebbero individuato per stupire gli abitanti di Codroipo. Per questo motivo è stato convocato urgentemente un faccia faccia riservato agli azzurri per lunedì sera nella sala Abaco Viaggi. Al cospetto della coordinatrice regionale Sandra Savino siederanno i consiglieri comunali e sostenitori di Forza Italia.