Gino Strada è morto oggi, venerdì 13 agosto. Il fondatore di Emergency aveva 73 anni e soffriva di problemi di cuore. Con l’Ong nata 25 anni fa, il chirurgo ha costruito ospedali e posti di primo soccorso in 18 Paesi. In una delle sue ultime apparizioni tv, nel gennaio scorso a Piazzapulita su La7, Strada fu molto critico rispetto al tema Covid e sanità pubblica: «Vorrei che si chiedesse ai cittadini, pensate che nella sanità ci debba essere profitto oppure no? Pensate che il profitto nella sanità sia lecito e morale? Questa domanda non viene fatta perché la risposta non sarebbe gradita alla politica»