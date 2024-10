GimbeStringe Exxx…Pollzive!!! Il Rapporto sanità di Cartabellotta, punisce il Friuli VG: Peggior regione del Nord Italia, siamo terzultimi dietro il Molise e davanti Calabria e Abruzzo. Fedriga fa il “tamburellista”. Il sanitario fine-corsa chiede ulteriori 160 milioni a Zilli. Per cosa?

E’ stato presentato a Roma l’8 ottobre scorso il 7° rapporto GIMBE degli autori: Nino Cartabellotta, Marco Mosti, Elena Cottafava, Roberto Luceri. Nel capitolo dedicato ai Livelli Essenziali di Assistenza e alle diseguaglianze regionali, viene analizzata la procedura dell’aggiornamento dei LEA, cui emergono notevoli ritardi. Nel computo nazionale, il Friuli VG governato dai fine corsa Fedriga e Riccardi si trova in basso, molto in basso. E’ terz’ultimo dietro al Molise e davanti a Campania e Abruzzo. Una delle peggiori regioni d’Italia (-23%). Nell’analisi delle variazioni 2021-2022, sono state analizzate le differenze tra gli adempimenti Lea 2021 e quelli 2022, misurando i punteggi totali delle Regioni e le performance nazionali sui tre macro-livelli assistenziali. Nel 2022 quasi la metà delle Regioni registra performance inferiori al 2021, seppure con gap di entità notevolmente diversa: Umbria (-0,03), Sardegna (-3,57), Campania (- 4,47), Liguria (-6,86), Lazio (-8,06), Marche (-14,7), Molise (-17,48), Friuli Venezia Giulia (-23,13), Calabria (-24,74), Abruzzo (-30,86). Il Friuli del “tamburellista” Fedriga (festa del club della Puglia ieri a Trieste) si trova in compagnia di Calabria e Abruzzo. Intanto il sanitario ha chiesto ulteriori 160 milioni alla regione per il settore sanitario. Per questi risultati? Cosa sono i Lea? I livelli Essenziali di Assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il SSN è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di compartecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. Il DPCM 12 gennaio 2017 sui nuovi LEA, che sostituisce integralmente il DPCM 29 novembre 2001, lascia invariati i tre macro-livelli di assistenza 73. Prevenzione collettiva e sanità pubblica. Comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività e ai singoli. Una radiografia completa del sistema sanitario Fvg che Gimbe ha sezionato. Impietosamente.