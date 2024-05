GianpietroMaiIndietro Exxx…Polzive!!! Liturgia della parola nella Cattedrale di Udine per commemorare la figura del grande industriale. Fedriga assente.

É stata commemorata questo pomeriggio al duomo di Udine la persona di Gianpietro Benedetti scomparso domenica scorsa. Aveva 81 anni. In prima fila molti sindaci, fra i quali Dipiazza, De Toni e Bottoni. Gli esponenti della giunta regionale Riccardi, Bini e Rosolen. Assente Fedriga. Nessuno della giunta regionale ha preso la parola ed è stato meglio così. Il fantasma dell’acciaieria sovrastava le navate della Cattedrale. Oltre ai parenti, in prima fila Anna Mareschi Danieli, molti big della politica e dell’impresa hanno partecipato alla cerimonia. Il ministro Luca Ciriani, Antonio Maria Bardelli e Cristina Nonino. Giannola Nonino, Fantoni, Adriano Luci, Graziano Tilatti, Roberto Tomé, Matteo Tonon, Giovanni Da Pozzo, l’onorevole Pizzimenti, il capogruppo in consiglio regionale Moretuzzo, Franco Iacop, gli assessori di Udine Pirone e Arcella, i consiglieri Fontanini, Michelini, Zanolla e Colautti, il presidente della fondazione Hoffman Lorenzo Bosetti e Ferruccio Saro. I funerali si erano già svolti in forma privata.