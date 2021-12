GeorgiaInFiamme Exxx…Polzive!!! Il finale di Via Col Vento incendia Trieste. Al musicista Gino D’Eliso piacerebbe veder arrostita Giorgia Meloni. Scoccimarro lo porta in Procura.

Per ora nessuna vestale del boldrinismo dei democratici di sinistra ha condannato il bestiale commento che il musicista triestino Gino D’Eliso ha rivolto a Giorgia Meloni. L’iracondo progressista non è riuscito a frenare la sua frustrazione elettorale ed ha colto il passaggio finale del film Via col Vento per manifestare le sue intenzioni incendiarie nei confronti della donna. L’assessore Fabio Scoccimarro annuncia l’esposto in Procura su un messaggio in rete apparso nella serata di ieri:

Un violento, minaccioso e misogino post contro Giorgia Meloni è apparso ieri, giorno del Santo Natale, sulla pagina Facebook di Gino D’Elisio. Lo chansonnier triestino commentando il finale del colossal “Via Con il Vento” ha dichiarato che preferirebbe vedere nella fiamme un’altra Giorgia, la leader di Fdi, colpevole di essere una donna e di coltivare, democraticamente, un pensiero distopico a quello del piccolo uomo. L’ennesimo attacco a Giorgia Meloni, accompagnato da una serie di commenti della stessa specie, è frutto della cultura del doppio binario della sinistra lesta nello stigmatizzare la violenza di genere ma altrettanto veloce a sdoganare l’odio quando ad essere presa di mira è la leader del primo partito italiano. Una sinistra che, more solito, è rimasta silente nei confronti di questo post. Questa volta, annuncia l’assessore Scoccimarro, il finale lo scriverà la Procura di Trieste presso la quale sarà depositato un esposto nei confronti di Gino D’Elisio e dei suoi accoliti che con entusiasmo, a leggere di commenti, hanno enfatizzato l’iniziativa dell’autore condividendone i fini. Da parte mia infine, conclude Scoccimarro, l’amarezza nel constatare che l’opposizione utilizza gli stilemi del passato non avvedendosi che il futuro lo scriveranno altri o ,meglio ancora, un’altra autorevole protagonista.