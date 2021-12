FriuliTossico Exxx…Polzive!!! I fratelli Agrusti sono i rapaci Babbi Natale che vogliono avvelenare i bimbi. Mercoledì 29 FlashMob del Comitato ABC contro la ciminiera Kronospan.

Nella Bassa Pordenonese i Babbi Natale portano veleni. Due scuole materne saranno intossicate dalle sostanze sputate dagli austriaci. La scuola di San Vito e quella della frazione di San Giovanni di Casarsa. Per questo motivo il “Comitato abc”, che ha raccolto oltre 7mila firme per impedire l’ampliamento della Kronospan nella zona industriale Ponte Rosso ha organizzato un flash mob per mercoledì sera in piazza del popolo. Ore 18.30.

La scandalosa vicenda dell’ampliamento, bocciato dai cittadini del comune di San Vito al Tagliamento si arricchisce di una nuova figura istituzionale. Al presidente di Confindustria Michelangelo Agrusti, arrestato nel ’94 a Roma per presunte mazzette e aver fondato e saccheggiato la Onda Comunication di Roveredo (Pn) – l’incredibile storia sarà pubblicata nei prossimi giorni – si aggiunge il fratello Ferdinando, vice sindaco del comune di Casarsa della Delizia. San Giovanni è una frazione di quel comune e si trova nel pieno della direttrice delle correnti d’aria che da San Vito spingono verso San Giovanni. Un corridoio velenoso che rischia di investire la scuola materna locale e intossicare i bambini, il bene più prezioso del pianeta. Le prime avvisaglie del pericolo si sono manifestate nei mesi scorsi. Molte famiglie sono già in preallarme: Il progetto della ciminiera alta 40metri che sputa veleni nell’aria e intossica la bassa pordenonese, sta provocando molta preoccupazione nella zona. Tuttavia per i ducetti locali il profitto vale più di qualsiasi vita umana. Sul pericolo casarsese emerge l’assordante silenzio del vice sindaco Ferdinando Agrusti. Pure medico.

Il legame dei due Agrusti è impressionante. Ambedue danno la precedenza agli affari personali piuttosto che alla salute dei cittadini. Va detto che il prossimo anno a Casarsa si vota e la sindaca attuale ha già esaurito i due mandati. Fernando Agrusti, su imposizione del fratello, tenterà la corsa a sindaco per favorire l’avvelenamento della Delizia. Il disegno per intossicare l’area da parte degli austriaci è quello di unire più comuni possibili contro quello di San Vito, reo di essersi opposto alla volontà dei Benito-Remix della bassa pordenonese. La Kronospan, se il progetto di ampliamento venisse accolto, emetterebbe dalla sua ciminiera di San Vito al Tagliamento 24,25 tonnellate/anno (prima erano 34,37 tonnellate/anno) di formaldeide trasformata in aerosol. Tonnellate/anno non kg/anno, significa quantità folli di sostanze pericolose emesse nella nostra atmosfera.

La Kronospan ha inviato la settimana scorsa in regione le tanto attese integrazioni. Nell’attesa, il comitato tecnico Abc ha convocato un flash mob per mercoledì 29 dicembre alle ore 18.30.