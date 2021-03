GenereFriulano Exxx…Polzive!!! Il CentroDestra è allergico al gentil sesso. Bocciata la proposta della doppia preferenza. Spiazzati i meloniani di Giacomelli-Dusy Marcolin. La Lega tratta riservatamente i profili della nuova legge elettorale col Pd. Esclusivo.

Honsell Europeo. Dopo che il consigliere della Lega Diego Bernardis si era risentito per le parole del suo collega dei Democratici Francesco Russo sulle qualità intellettuali delle donne, l’ex sindaco di Udine ha indossato i panni dell’accademico e ha messo il timbro sulla platea del consiglio regionale: «In questo consesso, c’è un deserto di idee, arricchito da una misoginìa generale».

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, presieduto da PM Zanin-Mtf, ha respinto a maggioranza la proposta di legge presentata dal dem Francesco Russo affiancato da gran parte dei colleghi del Gruppo consiliare, nonché da Simona Liguori e Tiziano Centis (Cittadini), Furio Honsell (Open Sinistra Fvg), Massimo Moretuzzo e Giampaolo Bidoli (Patto per l’Autonomia), Ilaria Dal Zovo e di Igor Gabrovec (Ssk). La proposta puntava a introdurre la doppia preferenza nel sistema elettorale regionale. Risultato: 25 voti contrari e 20 a favore. Astenuto il consigliere Emanuele Zanon (Regione Futura) e, tra i voti favorevoli, anche quello di Walter Zalukar (Misto). Durante il dibattito è però emerso un clamoroso retroscena relativamente al fatto che la giunta aveva tentato di avviare una trattativa riservata sulla legge elettorale solo col Pd per introdurre le liste bloccate. Durante il dibattito in aula l’opzione è stata respinta. La proposta di introduzione della doppia preferenza, ha sollevato un feroce dibattito fra maggioranza e opposizione. Scintille che hanno animato l’emiciclo e messo in evidenza il punto nave della maggioranza colto dal capogruppo dem Diego Moretti. “Affermare che la doppia preferenza di genere vada ancorata alla nuova legge elettorale, significa banalizzare la proposta. Se aveste coraggio, per coerenza, dovreste abolire la doppia preferenza anche nei comuni. In quanto alle ventilate aperture e al confronto con le opposizioni sulla nuova legge elettorale, sappiate che per noi un sistema di liste bloccate e contro le preferenze è inaccettabile”. Sullo stesso livello anche il segretario Shaurli. In quanto alla maggioranza, il cortocircuito è scattato quando Giacomelli, capogruppo di Fratelli d’Italia, ha ricordato di essere l’unico a rappresentare, “un partito fondato e presieduto da una donna. Tuttavia, esiste una condizione drammatica in questo Paese e il Centrodestra farebbe un grosso errore se lasciasse il ruolo del paladino al Centrosinistra”. In questo senso, la randellata alla polverosa ipocrisia espressa dalla maggioranza in aula, la rifila la presidente delle pari opportunità del Friuli VG, Dusy Marcolin:

“Ci dispiace che non sia stata accolta la norma che avrebbe allineato anche la nostra Regione alla legge n. 20/2016 che, pur non vincolante per le Regioni a statuto speciale, non poteva non essere tenuta in considerazione dal nostro legislatore regionale”. Dusy Marcolin è in quota di Fratelli d’Italia.