FugaDaUdine Exxx…Polzive!!! Puzza di magheggio la mobilità dell’agente Pio Nardin sistemato a Pozzuolo del Friuli. Sarà il nuovo comandante della Polizia di Campoformido. I nomi dei commissari che lo hanno esaminato. Spunta il caso Latisana. Esclusivo.

La commissione che ha esaminato i due aspiranti (Federico Ruvolo e Pio Nardin) per un posto a Pozzuolo-Campoformido era composta dal segretario comunale Nicola Paladini, dalla collega Angela Spanò, segretaria a Buttrio e Pasian di Prato e dal Responsabile della Polizia Locale di Fagagna. Per quale motivo il responsabile del provvedimento ha indicato Alessandro Bortolussi da Fagagna? Chi sono gli agenti in attività al Corpo di Polizia Intercomunale dei comuni di Fagagna, Moruzzo, San Vito e Colloredo di Monte Albano? Di che natura sono gli intrecci che legano Pio Nardin con il Corpo di Polizia Intercomunale di Fagagna? Cosa c’entra San Daniele? Magheggi da urlo all’ombra della peste.

Con l’amministrazione Fontanini-Del Longo-Michelini-Ciani, tutti vogliono tagliare la corda da Udine. L’Agente Massimo Pio Nardin ne è la testimonianza diretta. Sia il comandante Del Longo, che lo zoppetto Dri, che l’assessore delegato alla sicurezza, non riescono più a pilotare il servizio. Pio si è rivelato il più furbo della combriccola: ha ottenuto, stranamente, la mobilità in tempi in cui la capitale friulana sta sprofondando nella più cupa violenza; si è tolto dalle palle la fastidiosa questione della restituzione delle mesate ottenute in forza di un passaggio di categoria da sottufficiale a ufficiale senza concorso 〈gli altri 7 abusivi di titolo economico sono lo zoppetto Dri, Petri, Verettoni, Cossaro, Fain, Florio, Stafuzza〉 e diventerà il nuovo comandante della Polizia Locale di Campoformido e Pozzuolo del Friuli. L’apoteosi del Luna Park è raggiunta col fatto che sarà inquadrato giuridicamente PLB con posizione economica 1. Una cuccagna. Per lui non ci sarà più la rottura di palle dei suoi colleghi udinesi che sono ancora alle prese con la restituzione del maltolto. Un caso clamoroso che va ad incastrarsi con le due vicende poco chiare della commissione narrata in apertura della pagina e quella del comune di Latisana (Ud), dove il responsabile del servizio di polizia locale Nicola Salvato ha esaurito i termini del comando a fine mese giacchè proveniva dal comune di Venezia. Il comune di Latisana andrà al voto il prossimo autunno. Appare strano che in un periodo caldo come quello estivo, la Polizia Locale resti priva di una figura di livello come come quella del responsabile-comandante. In questo senso le chiavi di lettura sono molte. Non ultima quella di un possibile ritorno di Eros Del Longo nel capoluogo della Bassa Riviera Friulana.