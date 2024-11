GasparottoColBotto Exxx…Polzive!!! Monumentale intervista al presidente di Ambiente & Servizi sulla rivista “La voce dei friulani” diretta da Cattivello. Ciarlatani udinesi e presidente di Confindustria AA volevano che marcisse in carcere. Scagionato da tutte le accuse. Inceneriti i manettari.

Sull”ultimo numero de “La vòs dai Furlans”, trova spazio un ampio servizio sulla vicenda di Isaia Gasparotto, costretto alle dimissioni da presidente della Spa “Ambiente & Servizi” a causa di un accanimento giudiziario senza pari promosso dai vertici dell’azienda Kronospan insediata a San Vito, dal presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti e da alcuni ciarlatani udinesi garantisti per se stessi e manettari verso gli altri. La colpa dell’80enne Gasparotto è stata quella di aver commissionato uno “studio sul progetto di ampliamento della Kronospan nella zona industriale Ponte Rosso a San Vito e di aver raccolto firme contro la ditta austriaca “abusando” del suo ruolo di presidente di “Ambiente & Servizi”. La Kronospan, su impulso dei maneggioni locali, ha presentato querela di parte e chiesto un risarcimento di 200mila euri. Una via crucis giudiziaria che il presidente descrive sul periodico friulano nei minimi dettagli. «Isaia Gasparotto nol varès mai pensât di jessi obleât propit tal so paîs a une vie crucis judiziarie che insom insom e je stade dome une bufule di savon (finita in nulla). In plui, une crôs in plui rivade propit tal mieç: un ictus, forsit propit par colpe dai displasês. Inte sô cjase di Gleriis, vuê al è plui lizêr di un pês che al à puartât indenant par cuasi doi agns, di cuant che la gruesse industrie austriache Kronospan, che e à za une fabriche inte zone industriâl di S. Vît dal Tiliment, no i à fat une cuerele domandant 200 mil euros e in plui une denunzie disint che al à abusât dal so rûl di president de aziende Ambiente Servizi. In ducj i doi i câs, i judiçs a àn dât reson a Gasparotto. (in tutti e due i casi i giudici hanno dato ragione a Gasparotto). Si sintial plui vincidôr o plui pierdint? “Mi sento vincitore ma ad un prezzo molto alto. Sono stato io a far nascere Ambiente&Servizi, una società pubblica che gestisce i rifiuti diventata un gioiello a livello nazionale. L’ho guidata – riferisce Gasparotto nell’intervista al direttore Cattivello – fino al 2022 quando sono stato costretto a fare un passo indietro per colpa degli attacchi giudiziari di Kronospan». Il 5 novembre scorso il Gip di Pordenone Milena Granata, ha chiuso la via Crucis di Isaia Gasparotto.