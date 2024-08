FvgPride Exxx…Polzive!!! Gli Ayatollah friulani rifiutano l’adesione alla festa gayosa di Lignano dei comuni di Udine e Porpetto. Sbrego a sinistra, nessun patrocinio di Palmanova e Ruda.

Gli Ayatollah del “FvgPride” hanno reso noto che «le soluzioni adottate dai comuni di Udine e Porpetto non possono essere accolte». Le ragioni risiedono nei punti del manifesto: o lo si condivide in tutte le sue parti, comprese le ossessioni anti isrlaeliane, oppure niente. La decisione crea un problema non solo a Udine e Porpetto ma anche a San Pier d’Isonzo, San Canzian, Staranzano e altri comuni della bisiacaria che hanno risposto positivamente ma posto delle riserve per aderire alla manifestazione. In tal senso è più chiara la decisione di Palmanova (centrosinistra) che ha risposto negativamente alla richiesta di patrocinio. La città stellata, assieme a Cividale, rappresenta il “propugnacolo della libertà di espressione, dei diritti individuali e del rifiuto di ogni forma di totalitarismo ideologico. Non a caso Palma era “Famosa in tutte le parti del mondo dove ogni giorno persone di molta qualità la ammiravano” (cfr Pio Paschini, Storia del Friuli). A Cividale, nella città patrimonio di epoca longobarda, si sono sposati Tommaso Cerno e Stefano Balloch. E non c’è stato bisogno di scomodare il governo nemico, Israele, Hezbollah o Gaza. Lo schiaffo agli Ayatollah del Fvg Pride lo rifilano queste due amministrazioni, Europee, dinamiche, occidentali e spurgate dalle fisime dell’ideologismo totalitario. Questo il comunicato degli Ayatollah friulani:

“In linea con le indicazioni fornite e nel rispetto dei Comuni e delle realtà che hanno scelto di aderire all’evento, ci rattrista constatare che le soluzioni adottate dai Comuni di Udine e Porpetto non possono essere accolte. Questi Comuni non verranno inseriti fra gli enti aderenti e si configurano, per noi, come dinieghi (…)”. Siamo già sulla striscia di Gaza.