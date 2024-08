FinestraCentrodestra Exxx…Polzive!!! Si levano fumogeni all’interno dell’alleanza: Noi Moderati prenota la Liguria; Forza Italia il Veneto. Fratelli d’Italia sogna il Friuli. Vertice provinciale dei Benitez a Udine entro il 20 settembre. Irritazione in Lega.

Dopo Sardegna, Abruzzo, Basilicata e Piemonte, il 2024 vedrà al voto per le elezioni regionali anche Liguria, Emilia Romagna e Umbria. Nel 2025 toccherà poi a Campania, Veneto, Marche, Puglia e Valle d’Aosta. Per quanto riguarda l’anno in corso le date sono già state fissate per Liguria (27 e 28 ottobre) ed Emilia Romagna (17 e 18 novembre), mentre l’Umbria non ha ancora ufficializzato i giorni in cui si andrà alle urne: l’orientamento sembrerebbe cadere tra metà novembre e l’inizio di dicembre. L’ipotesi di un election day per accorpare i tre appuntamenti – messa in campo dal centrodestra – sembra essersi allontanata. Come da previsioni, i bollori (politici) dell’estate, si allungheranno per buona parte dell’autunno e inverno. Trattative frenetiche e rumori di petardi si sentono esplodere da Ovest a Est. In ballo i rinnovi di regioni strategiche per il Nord come Veneto e Liguria. Riguardo quest’ultima, la favorita per la corsa alle elezioni regionali nel centrodestra sarebbe Ilaria Cavo deputata 50enne di Noi Moderati, ex assessora regionale e coordinatrice della Lista Toti, è supportata ovviamente dall’ex governatore ma soprattutto – tra i partiti della coalizione – da Fratelli d’Italia, che la ritiene l’opzione politicamente più forte tra quelle emerse finora. Più complessa la situazione in Veneto dove Forza Italia con Flavio Tosi, non perde occasione per dichiarare che “Il monocolore di Zaia-Lega di questi ultimi 15 anni ha esaurito la sua forza”. L’eurodeputato ieri ha ribadito che sarà lui il candidato di Forza Italia per la presidenza della regione Veneto, aggiungendo: “Nessuno potrà avanzare diktat in Veneto: sul tavolo verranno messi i candidati più forti e si sceglierà il vincente”. I leghisti però rimbeccano gli azzurri sull’autonomia. E i ferodi si arroventano e i lampi raggiungono l’estremo est del nordest dove si guarda con estrema attenzione ai “miracoli” di Liguria e Veneto. Un componente della maggioranza rileva due elementi che potrebbero determinare un ribaltamento del quadro centrodestrista in Friuli VG. Il primo riguarda la “Lista Presidente” del main sponsor Sergio Bini che rischia di rimanere orfana del presidente (terzo mandato), la seconda è condizionata dalla vicende di cui sopra. Se in Liguria e in Veneto dovessero prevalere le candidature di Noi Moderati e Forza Italia, in Friuli toccherà a Fratelli d’Italia dare le carte e avanzare la proposta del presidente sulla madre di tutte le elezioni dopo 10 anni di dominio Lega: Regionali 2028. Il nome che circola è già sulla bocca di tutti. Per far capire agli alleati come girano i motori in casa dei Benito Remix, è stato convocato, entro il 20 settembre, un segretissimo vertice a Udine.