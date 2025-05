FvgEnergia Exxx…Polzive!!! E’ iniziata la corsa alla golosa poltrona di direttore generale. Chi è l’ex presidente che aspira all’incarico nella partecipata del Benito Remix Franco Baritussio?

Ben s’intende, è tutto regolare, chi ha i requisiti può partecipare e, a quanto risulta, fra i selezionati alla carica appare anche il nome di un un ex presidente, già direttore generale di una società partecipata pubblica. E’ stata pubblicata in questi giorni la graduatoria finale della selezione del direttore generale di FVG Energia SPA, compenso oltre 100mila euri. Gli aspiranti (coperti da privacy) sono 28. Si tratta della copertura della posizione in FVG ENERGIA SPA per la durata di tre anni con la qualifica di dirigente. La Regione, in attuazione della Legge regionale 29 novembre 2022 n.18 recante “Disposizioni regionali per la transizione energetica” ha trasformato la società a responsabilità limitata UCIT S.r.l. nella società per azioni denominata FVG Energia S.p.A. avente quale unico socio la Regione. Nel settembre di un anno fa è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni, fino all’approvazione del bilancio di esercizio del 2026. Si compone di tre membri: Presidente, Franco Baritussio; consiglieri: Alfrida Bearzotti e Ferruccio Anzit.