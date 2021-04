FugaDaUdine Exxx…Polzive!!! Fratelli d’Italia apre lo zoo nella Polizia Locale: Arrivano due cani e se ne vanno due umani, Nardin a Pozzuolo e Bozinovic a Monfalcone. Esclusivo

Izzy e Galant e lo zoo di Udine. Le due bestie che Fontanini ha acquistato su impulso dei poltronari di Fratelli d’Italia, rappresentano l’elemento di scambio con i due agenti che fuggiranno dal palazzo dei veleni di via Girardini: Pio Nardin raggiungerà Pozzuolo del Friuli e la triestina Natalie Bozinovic finirà a Monfalcone. Quest’ultima è risultata terza classificata nel concorso indetto dal comune dei cantieri per l’assunzione di 4 agenti di polizia locale. Se ne andrà a breve. Anche per l’agente Marchetti è prevista la fuga. A Udine resistono solo i cani visto il trattamento che viene loro riservato: un pick up da 45 mila euri per il trasporto, due box-residenze con zona notte e giorno del valore di circa 9mila euri e la scuola dei due conduttori. Una menata che sfiora i 90 mila euri. Ora si tratta di individuare i due conducenti delle bestie, coloro che dovranno dedicarsi alla pulizia delle loro casette di via Marco Volpe e occuparsi dell’igiene delle bestie. Partite iva alla canna del gas. Restando in tema di allucinogeni, il comune di Pordenone invece, al posto delle bestie ha ritenuto necessario acquistare 14 confezioni (da 10 pezzi ciascuna) di narcotest suddivisi per tipologia di stupefacente come segue: 4 confezioni di Narcotest cannabinoidi, 1 confezione di Narcotest barbiturici, 1 confezione di Narcotest cocaina, crack, 1 confezione di Narcotest crystal meth, exstasy, 1 confezione di Narcotest eroina, 1 confezione di Narcotest GHB, 1 confezione di Narcotest Ketamina, 1 confezione di Narcotest LSD, 1 confezione di Narcotest Metadone, 1 confezione di Narcotest Multi Party, 1 confezione di Narcotest Opiacei, Demerol, Amfetamine e Metamfetamine.