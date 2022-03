FriuliTossico Exxx…Polzive!!! La Bassa Pordenonese non respira più. Misure di emergenza in 14 comuni. San Vito ancora senza centraline. Domani gli squali presentano il progetto dei tre silos tossici della Kronospan

Nella zona industriale di San Vito al Tagliamento le centraline che misurano la qualità dell’aria non sono state ancora installate. Pur in mancanza dei dispositivi l’allarme smog è tornato a scattare drammaticamente in tutta la zona. Il comune di Pordenone ha diffuso una comunicazione che interessa ben 14 comuni dell’area, in particolare San Vito e Casarsa i due centri più a rischio per via del traffico e per l’interesse della Kronospan a realizzare tre ciminiere alte 40 metri a poca distanza dal Fiume. Domani, gli squali al soldo degli austriaci, Agrusti e Cendella, presenteranno a Pordenone un progetto per intossicare ulteriormente l’aria dei friulani. Il comune di Pordenone ha diramato la seguente comunicazione:

“A causa degli alti livelli di inquinamento previsti per i prossimi giorni, dalla giornata sabato 26 marzo fino a nuova comunicazione sono in vigore le seguenti misure di emergenza, stabilite dal piano anti smog. Tali misure riguardano i comuni di Azzano Decimo, Casarsa della Delizia, Cordenons, Cordovado, Fiume Veneto, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Zoppola. La temperatura impostata all’interno degli edifici deve essere di max 20°C in abitazioni, uffici, sedi di attività ricreative, di culto, sportive e assimilabili; max 18°C in edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili. Sono esentati gli edifici in categoria B o superiore in base all’attestato di qualificazione/prestazione energetica e gli edifici adibiti a ospedali, cliniche, case di cura, case di riposo, centri diurni, scuole e abitazioni in cui risiedono persone affette da malattie croniche. Chi utilizza sistemi di combustione domestica della legna (ciocchi o pellet), deve spegnerli e usare altre forme di combustibile o riscaldamento, a meno che non sia questo l’unico sistema di cui è dotato l’edificio. Sono esentati i dispositivi con marcatura CE e caratteristiche emissive descritte nel piano anti smog”.

All’allarme smog si aggiunge l’emergenza delle falde abbassate a causa della siccità. L’eventuale ampliamento della Kronospan produrrebbe un disastro ambientale di dimensioni imprevedibili tali da compromettere la fornitura di acqua potabile ai residenti. Per gli squali tossici, gli interessi degli austriaci vengono prima della salute dei cittadini.