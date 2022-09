FriuliShock Exxx…Polzive!!! Incubo nucleare e lago austriaco sulla conferenza stampa di FriuliShock a Udine in programma domani.

Incombe il nucleare e la gaffe del lago austriaco su quella che sarà l’ultima presentazione alla stampa degli eletti per caso che hanno governato Udine in questi 4 anni. Tornate nel contado. Angelo Bonelli ne è certo e lancia l’allarme nucleare: sono 14 i siti, da Nord a Sud, Sardegna e Sicilia comprese, dove «Calenda, Berlusconi, Salvini e Meloni con molta probabilità realizzeranno le loro centrali nucleari» ma «non hanno il coraggio di dirlo”. Così Bonelli, co-portavoce di Europa Verde, durante la conferenza stampa di presentazione dei candidati nei collegi di Roma e Lazio. Fra i 14 siti c’è anche quello di Monfalcone. Il PD, attraverso la segretaria provinciale di Trieste, Cristina Conti ha chiesto che il presidente Fedriga chiarisca la vicenda e assicuri i cittadini sulla proposta di Salvini. Il Friuli sottano paga ancora una volta lo scotto di una classe dirigente mediocre, eterodiretta dai grandi manovratori romani. Dopo le caserme, spuntano le centrali nucleari. E la notizia cade come una bomba sull’inaugurazione di Friuli Doc in programma domani alle 11 sotto la Loggia del Lionello. Oltre al nucleare c’è un altro spigolo che angoscia le autorità. Peserà sul sindaco convalescente, sui due assessori Franz e Bini e sulle associazioni di categoria la campagna pubblicitaria che Promoturismo ha lanciato da San Daniele del Friuli: il lago austriaco di Zollnersee. Un capitombolo clamoroso che ha messo in evidenza i limiti di un settore in cui la concorrenza è elevatissima e la competenza della struttura non può cadere in simili scempiaggini.