BidoneVeneto Exxx…Polzive!!! La Corte respinge il tentativo della difesa. Confermata la pena a 10 anni per Gaiatto. Spariti 23 milioni di euro

La Cassazione ha rigettato il ricorso dell’avvocato difensore di Fabio Gaiatto. L’ex portiere d’albergo portogruarese si trova in carcere dal settembre del 2018 con l’accusa di aver compiuto una colossale maxi truffa ai danni di centinaia di risparmiatori fra i quali anche alcuni malviventi. Il finto procacciatore è stato condannato per truffa aggravata, associazione per delinquere, autoriciclaggio e abusivismo bancario. L’inchiesta era stata coordinata dal Procuratore Raffaele Tito e prendeva spunto dalla “Venice Forex investment” con sede a Capodistria. L’agenzia d’investimenti prometteva ai clienti utili che potevano raggiungere anche il 10% in un trimestre. Ai risparmiatori veniva fornita un’applicazione taroccata dove i clienti potevano verificare i propri guadagni. In realtà si trattava di un rudimentale gioco del missile. Ai clienti venivano accreditati come guadagni i soldi investiti da altri. Qualcuno ha sentito odore di bruciato e i depositi hanno cominciato a scarseggiare. Il sistema è saltato. Non si hanno notizie di 23 milioni di euri.