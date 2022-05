FriuliElettorale Exxx…Polzive!!! Codroipo test regionale: ASP Moro; distretto unico del commercio; cittadella della salute; Villa Manin… Stasera formidabile dibattito pubblico con i tre candidati Mauro, Nardini, Ganzit. Ore 20,30 Auditorium.

Questa sera alle ore 20.30 presso l’Auditorium di via 4 novembre si terrà l’atteso dibattito pubblico con i tre candidati sindaco di Codroipo. Diretta facebook su “UdineseLife”.

Le elezioni nel cuore del Friuli rappresentano un test eccezionale che fornirà interessanti indicazioni sui rapporti di forza all’interno delle rispettive coalizioni. Con una considerazione non trascurabile: a giudicare dalle liste c’è una rivincita dei partiti rispetto al civismo.

Gianluca Mauro per il centrodestra; Guido Nardini per il Centrosinistra e Graziano Ganzit sostenuto da Italexit di Paragone e dalla civica “Codroipo nel cuore”. Sono tre candidati che portano in grembo caratteristiche diverse e tonalità politiche ben precise. A Codroipo si celebra un test di livello prima delle prossime politiche e delle regionali. I tre candidati sono sostenuti da connotazioni cromatiche ben percepibili. Un particolare elemento di chiarezza per gli elettori dopo le disordinate scorribande romane di questi giorni. Per questo motivo l’appuntamento del 12 giugno nel cuore del Friuli rischia di entrare nella storia della politica regionale. Restano intatte le divisioni fra i democratici progressisti e i democratici popolari. Il punto sarà come declinare le varie sensibilità nel comune più lusingato del Friuli.