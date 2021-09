FrecceTricolori Exxx…Polzive!!! il comandante della Pan annuncia: Maturi i tempi per un comandante donna. Puledre volanti

Gaetano Farina, il comandante della Pattuglia acrobatica non ha dubbi: “Alla guida della squadra di aerei da caccia più famosa al mondo potrebbe essere una donna”. Lo ha detto l’ufficiale a margine delle celebrazioni del 60esimo anniversario della loro fondazione che ha aggiunto: “I tempi sono maturi per avere un capitano delle Frecce Tricolori ma anche un pilota delle frecce tricolori donna. Oggi in aeronautica vi sono già dei colleghi piloti donna. Se fino ad oggi le donne sono state in numero inferiore rispetto agli uomini è solo per un fatto statistico, derivato dal fatto che ai concorsi hanno partecipato più uomini che donne”.