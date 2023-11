FratelliRicinelli Exxx…Polzive!!! Le mani dei Benito Remix sulla golosa poltrona di FvgStrade. Rizzetto vuole sistemare Soramel alla presidenza: 50mila euri anno. Colei che ha schiaffeggiato per 5 anni Fontanini e il centrodestra. Iscritti in rivolta.

Iscritti in rivolta e irritati per le voci che rimbalzano da Trieste rispetto ad alcuni nomi che sarebbero indicati dai vertici di Fratelli d’Italia per ricoprire i golosi cda delle partecipate regionali in scadenza. Uno in particolare che ha mandato in escandescenze la base degli iscritti a Fratelli d’Italia. Soprattutto quelli storici che da parecchi anni si fanno il culo a tirar su tessere e voti per il partito del ricino. Il rinnovo del Cda in questione è quello di FvgStrade il cui presidente Fantelli resterà in carica fino all’approvazione del bilancio 2023. I consiglieri sono Ferruccio Anzit e Federica Aldrigo. Fantelli tira un compenso annuo di 50mila euri, tondi tondi. Le indicazioni dei Benito Remix friulani sul nominativo del futuro presidente del cda sono orientate su Ester Soramel, la pasionaria saltafossi udinese folgorata sulla via del ricino dopo che l’attuale vicesindaco di Udine Venanzi l’aveva scaricata. Ma la base tricolore è in rivolta non tanto per la capriola, quanto per il letame che Soramel aveva distribuito contro il centrodestra nei 5 anni scorsi in cui ha governato Udine. Per i vertici tutto passa. Un pò meno per i militanti che si sentono umiliati dalle decisioni triestine. Messi a tacere coloro che hanno investito tempo e danaro per far crescere la casa tricolore. Il ministro Crosetto, pover’omo, dovrà rivedere le sue paturnie sulla meritocrazia e la fedeltà alla causa. In Friuli basta oscillare dagli ex margherita agli ex missini per trovare una sistemazione.