FratelliRicinelli Exxx…Polzive!!! Il consigliere comunale Pittioni dei Benito Remix spazzola l’assessore Marchiol su galleria Astra a Udine: “Vuole fare un mercato coperto? dopo che è stata abbandonata e che oggi è uno spazio semideserto e degradato? In giunta fanno a gara a chi la spara più grossa”.

E’ l’estate torrida e dei grandi progetti e delle grandi polemiche. L’assessore del comune di Udine Marchiol (ancora lui!), nel mirino di Fratelli d’Italia. La polemica scoppia a causa di una proposta dell’esponente di giunta rispetto alla centralissima Galleria Astra. Che per la minoranza è il “simbolo del degrado e dell’assenza di visione per il centro città”. Lo dettaglia il vicecapogruppo: “La Galleria Astra, un tempo luogo vitale di commercio e passaggio nel cuore di Udine, è oggi lo specchio del declino urbano e commerciale che interessa una parte significativa del nostro centro città. Un’area abbandonata, priva di progettualità e completamente svuotata della sua funzione originaria”. Per Pittioni la Galleria “è diventata luogo di ritrovo per gruppi di giovani senza alternative, teatro di episodi di vandalismo, sporcizia e senso di insicurezza, come segnalato ripetutamente dai cittadini. Nel vuoto progettuale – ricorda il consigliere meloniano – si inserisce anche la recente estemporanea proposta dell’Assessore Marchiol di realizzare un mercato coperto all’interno della Galleria. Evidentemente la competizione con Venanzi è tale che ogni qual volta l’uno pare avere più visibilità dell’altro, allora scatta l’annuncio sensazionalistico, ovviamente senza alla base uno studio di fattibilità, una visione strategica e in totale assenza di dialogo con le categorie interessate. Come si può pensare di installare un mercato in uno spazio di proprietà altrui, oggi semi-deserto, degradato, senza prima affrontare i problemi strutturali, logistici e di sicurezza?”