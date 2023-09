FratelliDiUdine Exxx…Polzive!!! Prima segretissima riunione dei BenitoRemix in vista dei congressi. Ciro Guarro suona la carica agli iscritti. Il partito è senza guida. Igor Treleani garante della combriccola.

Fuori sacco, un partecipante ha riferito: la riunione è stata utile perché è emerso quello che tutti sanno ma che nessuno ha il coraggio di dire: A livello cittadino e provinciale il partito è senza guida.

Lunedì scorso all’assemblea di Fratelli d’Italia convocata a Roma, Giorgia Meloni aveva annunciato che “entro fine anno o al massimo entro l’inizio del prossimo, si sarebbero celebrati i congressi cittadini e provinciali”. La notizia ha fatto subito il giro delle sedi dei Benitez e tempestivamente sono partite le manovre pre congressuali. A Udine, dove la sezione è ancora commissariata, viene registrato un vivace attivismo confermato dal segretissimo incontro che si è svolto ieri sera al Là di Morèt. Una quindicina le persone che hanno partecipato al vertice cittadino convocato dal consigliere comunale Gianni Croatto, dalla professionista Silvia Pelizzo e dal militare Ciro Guarro (assente ieri sera essendo di stanza a Torino). Si è notata la presenza di Paolo Pertusati e di Ugo Falcone. Presiedeva i lavori Igor Treleani. Secondo Ugo Falcone “si è trattato di una riunione interlocutoria per mettere a terra alcuni progetti che interessano l’attività politica del partito”. Questa la versione ufficiale. In realtà i maligni intravedono le prime mosse congressuali finalizzate a tastare il terreno sia a livello cittadino (Udine) che provinciale. Croatto e Pelizzo fanno parte di quella corrente dei “moderati” tanto coccolata dal responsabile delle liste alle ultime comunali, Paolo Ciani. Stesso discorso per Igor Treleani, già Forza Italia come Balloch, che ha contribuito a spostato verso il centro l’asse dei BenitoRemix. Meloni ormai ha tracciato la linea, che è quella europeista, draghiana e popolare. In questo senso, a parte gli storici esponenti di destra-destra Pertusati e Falcone, anche in periferia il partito sta virando verso il centro. Con buona pace dei nostalgici di Alemanno e di Vannacci. Le grandi manovre congressuali sono iniziate.