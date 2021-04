FratelliD’ItaliaFvg Exxx…Polzive!!! Il partito dei poltronari friulani succhia a Pantalone udinese oltre 8 mila euri: costruire 2 box per cani. Zona notte e giorno. Partite Iva alla canna del gas. Esclusivo.

Le immagini delle proteste dei commercianti e delle tensioni sociali esplose causa emergenza Covid hanno fatto il giro dell’Europa. Sono entrate anche nelle case delle partite iva del Nord Est. Un dramma sociale preoccupante che non ha sfiorato la maggioranza degli svalvolati che governa Udine. In particolare Fratelli d’Italia, meglio conosciuti a Udine e in Friuli come Fratelli di Poltrona. Proviene dal partito della Meloni la proposta di utilizzare i cani in chiave anti-allucinogeni da sguinzagliare per le vie di Udine. Le trattative per l’acquisto sono già avviate, 2 pastorazzi tedeschi da mezzo quintale del costo di circa 5mila euri cadauno. Per i loro trasferimenti é stato commissionato anche un pick up del valore di 45 mila euri. Mancava la casetta per ospitarli che, prontamente, Fontanini ha provveduto a prenotare. I cani sono esigenti, per cui è stata invitata nientemeno che una ditta di Verona, la Volpe & Moschin srl, a realizzare un’installazione di un sistema di 2 box per cani, costruito con pannelli modulari misti, con zona notte e giorno distinte e con pavimentazione sopraelevata. Le abitazioni saranno costruite nel parcheggio del Comando Vigili Urbani di via Marco Volpe per un importo complessivo € 8.540,00. I lavori saranno eseguiti entro l’anno.

Resta da capire a chi sarà affidato l’incarico di condurre e sub-condurre le bestie. Sulle prime era uscito il nome dell’ufficiale Pio Nardin commissario capo del nuovo reparto di infortunistica, ma in virtù del trasferimento a Pozzuolo del Friuli previsto dal 1 maggio, l’incarico potrebbe finire o all’agente Luca Bazzano, oppure a una donna. Partite Iva alla canna del Gas.