FratelliDiSaro Exxx…Polzive!!! Sgarbi si lascia sfuggire gli obiettivi del patriota Balloch: Vicepresidente di Fedriga con deleghe alla sanità. Spifferi su Bordon al posto della Zamaro.

Il sottosegretario Sgarbi, nella triste dichiarazione di sostegno al candidato alle regionali Stefano Balloch (vedi pagina facebook di Radio Badile di ieri), si è lasciato sfuggire le richieste che l’ex sindaco di Cividale avrebbe già rivolto a Fedriga. Il critico d’arte spiega: “Cividale è una capitale del Friuli e il sindaco che è stato Balloch, potrà fare il consigliere regionale, l’assessore, il vice presidente della regione con lo stesso impegno che ha manifestato con i suoi cittadini che devono guardarlo come una specie rara…”. Come fosse una quota rosa, aggiungiamo noi. Secondo notizie raccolte dai comancheros di questo sito, lo “sgarbone” italico avrebbe diffuso l’annuncio su Libero on line come una sorta di raccomandazione a Fedriga affinché s’impegni a sistemarlo in giunta a prescindere dall’esito elettorale. E i rimbalzi sulla dorsale Trieste-Cividale rafforzano questa tesi poiché nella giostra delle nomine nell’area sanità potrebbe rientrare anche il friulanissimo e attuale direttore generale dell’azienda USL di Bologna, Paolo Bordon. L’ex assessore comunale di Udine è stato chiamato nel 2020 in Emilia dal presidente Bonaccini. Il suo incarico dura 4 anni, scadenza luglio 2024. Bordon mantiene solidi rapporti col mondo politico friulano, in particolare con Saro, e nella prospettiva dell’ex sindaco di Cividale, il dirigente sanitario sarebbe una garanzia per Balloch visti gli impegni cui un assessore regionale alla sanità è costretto a caricarsi (Riccardi lo ha dimostrato), pertanto verrebbe destinato alla direzione centrale salute al posto dell’attuale dirigente Gianna Zamaro. Una combinazione perfetta fra i due ruoli: quello politico di assessore al marito di Cerno, quello di dirigente amministrativo a Paolo Bordon. In tutta questa sarabanda giuntale i vertici degli ex Benito Remix accusano ripetute sciabolate. Chi porta i nomi degli assessori all’eventuale presidente Fedriga? Decidono i vertici regionali, oppure quelli para-nazionali che fanno capo a Ciriani-Cerno-Cargnelutti? Lo stritolamento è clamoroso e arriva in un momento delicatissimo per Fratelli d’Italia. La gestione delle liste per le comunali di Udine (il gruppo dei sostenitori di Venanzi, dopo che sono stati scaricati dal temporaneo candidato sindaco, sono finiti con Meloni) e per le regionali (figurano il marito di Cerno, Balloch; l’uomo dei pordenonesi Ciriani-Agrusti, Paride Cargnelutti; l’ex forzista Treleani; l’autonomista Maurmair; Pelizzo…), assieme ai casini nazionali sulle nomine delle partecipate (il vicepremier Matteo Salvini è furioso con la presidente del Consiglio per il modo in cui conduce le operazioni di nomine dei vertici di Eni, Enel, Terna, Poste, Leonardo, Enav, Rfi, Trenitalia, solo per citare le principali), stanno spegnendo la fiamma tricolore dei nostalgici del ricino. Fra gli iscritti ed elettori si respira aria malsana, c’è malcontento e delusione per la progressiva perdita d’identità della gloriosa “giovinezza primavera di bellezza”. Ehia ehia allallà.