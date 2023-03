CartaStraccia Exxx…Polzive!!! Per Repubblica in Friuli esistono ancora le provincie. Clamoroso granchio preso sui soci dell’aeroporto di Gorizia. Spesi 120mila euri per un recinto contro i cinghiali.

Seppur meritevole di attenzione, la mini inchiesta del quotidiano Repubblica rispetto sulla “Galassia delle società controllate” fra cui viene segnalato anche l’aeroporto di Gorizia, inciampa in una serie di strafalcioni clamorosi rispetto ai soci della partecipata pubblica. Non che questo la salvi da un caso di sprekopolis friulana incredibile, tuttavia la richiesta di un pò di attenzione per un quotidiano nazionale di un certo livello sarebbe il minimo sindacale. Infatti nell’articolo apparso ieri si legge che: “Nella galassia delle controllate con più amministratori che dipendenti c’è poi l’aeroporto Duca d’Aosta di Gorizia: una striscia di terra dove atterrano solo aerei da turismo, ogni tanto, con un hangar che ospita 15 piccoli aerei privati. In compenso ci sono tre componenti di cda e sei componenti del collegio sindacale: “Speriamo in un rilancio della struttura, i soci stanno approvando un nuovo piano”, dicono al telefono. I soci? Sono più degli aerei che vi atterrano giornalmente: i Comuni di Gorizia e di Savogna d’Isonzo, la Provincia di Gorizia e le Camere di commercio di Gorizia e Trieste. Nemmeno l’aeroporto di Fiumicino, 30 milioni di passeggeri, ha così tanti soci”. In realtà le Camere di Commercio sono uscite dalla società goriziana ancora nel 2019, le provincie sono state soppresse e il comune di Savogna è uscito dalla compagine non riuscendo a sostenere l’aumento di capitale, pertanto l’unico socio effettivo rimasto è il comune di Gorizia. Nulla da dire invece sull’inutilità di un ente come quello isontino. Presidente del Consiglio di amministrazione è il comandante Antonino Vivona che funge anche da Rup negli avvisi per gli affidamenti di appalti e servizi. Vice presidente Elisa Hoban; membro del Consiglio, Alessandro Spanghero. Dai pochi elementi che si possono reperire (il sito è “in fase di aggiornamento”) si sa solo che gli amministratori ricevono un compenso (oscurato) non si sa per fare che cosa e che sono stati impegnati 120mila euri per realizzare un recinto attorno alla pista per tenere lontano i pericolosissimi cinghiali e caprioli. Inoltre il comune di Gorizia, nel 2019, ha dovuto destinare un fondo di 384mila euri pari al risultato negativo dell’esercizio di quell’anno. Non si hanno ulteriori notizie. Se non che con l’uscita dei soci almeno non si potrà dire che sono più degli aerei che vi atterrano.