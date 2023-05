FratelliDiPoltrona Exxx…Polzive!!! I BenitoRemix preparano l’assalto al riparo per trombati: le province. Vidoni in segreteria di Anzil, attesa per il rientro di Bosetti. Venerdì vertice a Udine.

C’è un discreto fermento ai piani alti di Fratelli d’Italia Friuli il partito che ha deluso, più di altri, le aspettative elettorali alle recenti elezioni. Si tratta di sistemazioni riservate a coloro che si sono battuti in campagna elettorale e che ora rivendicano un risarcimento. Il motto è: campare di politica. Il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Udine, Luca Vidoni, è già stato sistemato come addetto di segreteria del vice presidente Mario Anzil. In attesa di una chiamata anche l’ex assistente di Leonardo Barberio, Lorenzo Bosetti, che possiede già una certa esperienza con gli uffici regionali. I posti nelle varie segreterie degli assessori, presidenti di commissione e consiglieri, abbondano. Ma queste sono frivolezze. I brividi si sentono quando si pronuncia il nome delle “Province”, riparo dorato dei trombati alle regionali e comunali che stanno già facendo i conti sui tempi di approvazione del Parlamento, con quale legge elettorale si andrà al voto, indennità di carica (in precedenza il presidente tirava 3.200/mese più rimborsi spese e autista) e numero di assessori. La presidenza fa gola, e, visto che la Lega ha incassato un incredibile “Grand Chelem” di posti alle regionali, è ovvio che Fratelli d’Italia vorrà tenere il punto su una propria candidatura a presidente della coalizione per la provincia di Udine. E i Benito’s già scalpitano. Poi nei collegi si vedrà, sarà lotta fra i singoli partiti. Va da sé che le ipotesi hanno rimesso in moto la politica, poiché a Udine è fissata una riunione degli iscritti per venerdì sera, convocata dal segretario Candotto, in cui si dovrà fare chiarezza sui tesserati, chi sono? sui non tesserati che non vogliono tessere di partito e sulle prossime scadenze elettorali. Prossimo anno vanno al voto 111 comuni, salvo commissariamenti, pertanto a fine agosto è già campagna elettorale. Non c’è respiro.