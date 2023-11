FratelliDiGiulia Exxx…Polzive!!! A Udine si fermano i lavori del congresso provinciale dei meloniani. Rizzetto invita a un minuto di silenzio.

Sono in corso i lavori, all’hotel Executive di Udine, del congresso provinciale di Fratelli d’Italia. Dopo i saluti degli ospiti, Novelli, Di Bert e Bosello, hanno preso la parola i dirigenti del partito fra i quali il segretario regionale Walter Rizzetto. Prima della sua relazione, l’onorevole ha chiesto un minuto di silenzio per ricordare Giulia la ragazza di Vigonovo (PD) trovata morta stamattina in un canalone fra il lago di Barcis e Piancavallo. Il dibattito generale è proseguito e sono state raccolte le candidature per i 13 candidati al direttivo che sarà composto da 20 iscritti. 7 indicati dal riconfermato segretario Gianni Candotto.