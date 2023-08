FratelliD’Agosto Exxx…Polzive!!! Da Montanelli ad Almirante, dall’MSI al Gin Tonic, i Patrioti suonano la sveglia a Fedriga. I lignanesi ignorano la manifestazione contro l’acciaieria.

Il luogo scelto dai vertici regionali di Fratelli d’Italia, “Frecce Tricolori” a Pineta, per la kermesse estiva di fine stagione, si combinava perfettamente al coté dei Benito Remix rispetto all’imponente quantità e qualità di argomenti che sono stati elencati dai relatori ai bordi della spiaggia. Qualcuno ha evocato il volo di Campo Imperatore, ma solo come battuta.

Un incontro estivo arricchito dalla presenza, all’esterno del locale, della carovana itinerante del Comitato “No acciaieria” che è stata totalmente ignorata dal lignanesi. Ha partecipato solo il sindaco, rapidissimamente per un passaggio volante prima di raggiungere la festa, e qualche albergatore. Per il resto, nessun turista o residente in città s’è visto fra i manifestanti. Molte invece le presenze (circa 150 persone) sotto il tendone del locale di Jojo. Agli interventi di Scoccimarro, Giacomelli, Balloch, Anzil… introdotti da Gianni Candotto, sono seguiti quelli di Treleani e di Rizzetto. L’ex sindaco di Santa Maria la Longa ha colto la vicenda dell’hotspot di Jalmicco per mandare un potente segnale politico a Fedriga e agli alleati: «Non siamo comprimari di questa maggioranza, non possiamo venire a conoscenza dai giornali che Fedriga e Roberti avevano individuato a Palmanova, di concerto col commissario Valenti, un centro di accoglienza migrantes. E’ una questione di metodo e di condivisione di un programma politico con gli alleati». In realtà, Rizzetto aveva colto al volo la sollecitazione di Treleani ed era partita la famosa nota firmata da tutti vertici regionali del partito rispetto a quella scelta. Fratelli d’Italia dispone di una pattuglia di 8 consiglieri eletti; va da sè che il presidente o la Lega, devono tenerne conto. Rizzetto ha chiuso la serie degli interventi esaltando il lavoro dei circoli e degli iscritti. «Fratelli d’Italia non è un partito come altri che è balzato agli onori della cronaca nel giro di sei mesi, ma è un cammino». Riguardo alla manifestazione dei “No acciaieria”, il parlamentare ha ricordato: «Ho ascoltato anch’io i passaggi dei manifestanti che, in linea di massima mi trovano d’accordo. Non posso accettare invece che si parli di tangenti o di compravendita perché vi ricordo che era il 1993 quando l’MSI si piazzava all’esterno di Montecitorio e gridava “Siete circondati” a quelli che prendevano le tangenti! Perciò, cari manifestanti, rispetto a certi temi voi qui non avete diritto di cittadinanza. Il tema dell’acciaieria è ampiamente dibattuto – osserva Rizzetto – noi non utilizziamo il decreto che è uscito pochi giorni fa per dire quello è un decreto che dà il la all’acciaieria. Perché così non è! parla di tutto tranne che di quel tema». Il finale è un coup de theatre che fa scattare in piedi tutti i presenti: “Montanelli diceva che l’unico politico cui poteva stringere la mano senza paura di sporcarsi era Almirante”. Applausi e mano sul cuore per l’inno di Fratelli d’Italia che ha dato il via al brindisi tricolore. Vivaci conversazioni fra i presenti: Barberio, Basso, Soramel, Fichera, Debora Furlan, Falzarano, Cerno, Matteo Saro, Grillo, Govetto, Katia Pagnutti, Zanor… Il direttore dell’Identità ha rivelato, fuori sacco, importanti novità relative alla prossima stagione televisiva. Al momento è tutto top secret. Fischia il sasso in riva al mar.