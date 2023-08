CinCinLedZeppelin Exxx…Polzive!!! Oltre 2.000 persone per Robert Plant all’Arena di Lignano. Il più grande cantante rock in assoluto. Pubblico in delirio per “Gallows Pole”.

Fra il pubblico, si sente qualche nostalgico che urla: “Whole Lotta Love”; un altro, “Stairway to Heven”, Robert Plant sorride, ma la musica è in continua evoluzione e oggi il più grande cantante rock della più grande band del mondo, sta riscoprendo gli albori della carriera dei Led Zeppelin. Non delude le attese degli oltre 2.000 appassionati accorsi a Lignano per rivedere Plant. Dai Led Zeppelin al nuovo progetto che si chiama Saving Grace, un protocollo che vede sul palco Suzi Dian (voce), Tony Kelsey (mandolino, baritono e chitarre acustiche), Oli Jefferson (Percussioni), Robert Plant (voce) e Matt Worley (banjo, chitarre acustiche e baritono, cuatro). Prima data del 2023 è stata proprio quella di ieri sera a Lignano. Il progetto ha fatto il suo debutto all’inizio del 2019 con una serie di concerti a sorpresa in piccoli locali in Inghilterra, Galles e Irlanda e, successivamente, un trio di date nel Regno Unito a sostegno della Fairport Convention. Si ritorna al blugrass, il genere dal quale sono nati i Led Zeppelin. Le esibizioni intime hanno visto la band attingere da un repertorio di “musica ispirata al paesaggio antico delle marcie gallesi“, canzoni che abbracciano i diversi gusti e le influenze di Plant, in particolare la sua eterna passione per il folk britannico e americano, gli spiritual e il blues tradizionale, tra cui un numero di amati standard e preferiti di lunga data di Doc Watson, Donovan, Moby Grape e Low. Esecuzione di alto livello cui spiccava, Price of love; Fortune Teller e il gran finale con Gallows Pole. “Saving Grace”, il segreto della grazia salvifica di Plant, 75 anni una voce ancora trascinante e più profonda di quella di 40 anni fa.