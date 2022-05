FratelliColtelli Exxx…Polzive!!! Volano gli stracci nel partito delle poltrone: In SSM resa dei conti fra pordenonese e udinesi.

Resa dei conti nell’area di Fratelli d’Italia del Friuli. Volano gli stracci e pesano le “correnti”. Lo si capisce dalle manovre che hanno scombussolato la dorsale Udine-Codroipo. Dopo iil caso Marchetti-Margherit, giudicati troppo vicini alla quota pordenonese dei Ciriani, irrompe quello di Sara Marchi. Anche per l’avvocato udinese è stata attivata la “purga” dei Benito remix. Marchi era componente del cda di SSM e da oltre un mese i vertici udinesi del partito stavano elaborando il progetto di sfilare all’avvocato uscente (proposta da Rizzetto e condivisa dal commissario Luca Vidoni) la poltrona nella partecipata per sostituirla con Denaura Bordandini. Scelta non trascurabile che ha sorpreso i vertici regionali di Fratelli d’Italia. Va detto che Sara Marchi, nel comune di Pasian di Prato, ha fondato un circolo molto attivo con oltre una 50ina di tesserati. L’attivismo della Marchi ha indispettito soprattutto il consigliere comunale Marzio Giau che ha sollecitato la sostituzione in accordo con i vertici friulani del partito. Tuttavia la scelta di “purgare” l’ex componente del cda è viziata dalle vecchie incrostazioni cui il partito è ancora soffocato: la lotta fra la sponda destra e sinistra del Tagliamento. Alla fine della fiera nella mangiatoia SSM viene confermato solo il presidente Emilio Occhialini in quota Lega. Maddalena Valli e Adriano Zampis per l’automobile club di Udine. In accordo con il partito Autonomia Responsabile, Davide Lepori ha preso il posto di Sandro Bassi. Per Sara Marchi invece, si è trattato di un vero e proprio siluramento.