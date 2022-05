CortesieElettorali Exxx…Polzive!!! L’Erpac e i Musei di Gorizia fanno campagna elettorale per il candidato Fabrizio Oreti. Violate le norme sulle elezioni.

Fabrizio Oreti, assessore comunale uscente di Gorizia non ha saputo resistere alla tentazione di trasformare la visita di Sgarbi a Palazzo Attems in uno show selfista a uso e consumo elettorale.Il candidato consigliere di Forza Italia non si è fatto trovare impreparato di fronte all’occasione dell’elezione. Mentre l’autorevole ospite osservava i dipinti della mostra, Oreti celebrava l’arte dell’autoscatto. La generosità dell’Erpac (Ente regionale patrimonio artistico culturale che ha sede a Gorizia) e quella dei “Musei Provinciali di Gorizia” hanno subito ripreso il faccione del candidato per diffondere, a uso elettorale, le peripezie dell’assessore in lista a sostegno di Ziberna. Il “3X2″ non è passato inosservato e alcuni esponenti della Lista Gorizia 3.0 hanno segnalato la violazione delle norme sulla campagna elettorale. Ecco il testo:

« È nota la smania di protagonismo dell’assessore Oreti che ha raggiunto livelli ormai iper-bolici nella pratica del selfie di cui ne risulta tra i suoi colleghi di Giunta – peraltro tutti con-sumati protagonisti – il fuoriclasse dell’autoscatto: funambolica testimonianza del bisogno di apparire semper et ubique.