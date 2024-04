FratelliColonnelli Exxx…Polzive!!! I Benito Remix alla canna del gas: Per la cena provinciale a Tricesimo chiesti 35 euri a cranio: Risotto e coscia di majale. Ospite il candidato Ciriani. La lega presenta i candidati all’Excelsior di Trieste. La figuraccia di Sangiuliano

Il tour elettorale delle europee riserva golose e inaspettate curiosità. Il segretario Gianni Candotto ha invitato il 12 aprile al ristorante Belvedere di Tricesimo, iscritti, militanti, amministratori e sostenitori dei Benito Remix della provincia di Udine per la “Cena Provinciale“. Star della serata il candidato alle europee e sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani. Per ascoltare il suo programma e capire dove si collocherà il partito in Europa, i partecipanti dovranno sborsare 35 euri a testa corrispondenti al costo della cena: una porzione di risotto con salsiccia; una coscia di majale con patate e un tiramisù. Bibite incluse. Alcuni iscritti sono rimasti sconcertati, soprattutto quelli che abitano nel profondo sud. Bisogna considerare la distanza da Tricesimo, il costo della benzina e la cena. Evidentemente le casse dei Benito Remix piangono anche se ad accogliere il candidato Ciriani è prevista la partecipazione di esponenti politici che tirano una media di 10mila euri/mese: Rizzetto; Mario Anzil; Igor Treleani e Stefano Balloch. Inoltre, visto che si tratta di campagna elettorale per la generosa greppia europea (20mila euri/mese) i sostenitori si aspettavano un premio fedeltà al partito. Ma forse una parte del contributo sarà destinata all’acquisto di un cartone di guide del Touring Club Italiano per il ministro Sangiuliano che ieri in rete ha confuso Londra con New York: “Quando uno pensa a Londra, pensa a Times Square”. Irraggiungibile.

C’è fermento anche in casa Lega poiché è prevista per domani alle 12 la conferenza stampa di presentazione dei candidati del Friuli VG alle elezioni europee: Cisint, Zannier e Lizzi. In Lega la classe non manca. Se i Benito Remix scelgono un ristorante nascosto tra le colline di Tricesimo, il partito di Dreosto affitta l’Hotel Excelsior di riva dei Mandracchi per mostrare i gioielli di famiglia. Obiettivo: depotenziare il sindaco di Pordenone nella sua area e spingere Cisint in Europa. Il Golfo di Panzano come Times Square.