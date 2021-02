ForzaDraghiFvg Exxx…Polzive!!! La zampata di Fedriga-Giorgetti su Draghi rade al suolo Forza Italia. Nasce il primo partito democratico conservatore regionale. Esclusivo

Rispetto alla conversione europeista della Lega e all’appoggio diretto a Draghi, molti hanno evocato Santa Dorotea e il 6 febbraio. In realtà le ragioni son ben diverse. Salvini a livello nazionale, ma soprattutto Fedriga in Friuli, deve dare risposte agli elettori che la Lega Fvg oggi rappresenta. Il Carroccio in questi anni ha preso i voti dei ceti produttivi, degli industriali e delle partite iva che prima votavano Forza Italia di Savino-Riccardi. A questa gente, sicurezza e lotta ai clandestini non bastano più, soprattutto ora che l’economia sta sprofondando 〈cit. Polito Corriere della Sera〉. E qui spunta la profezia di Giorgetti supportata da Fedriga. Draghi serve a cambiare l’immagine nazionale e internazionale della Lega. In questo senso Forza Italia si trova completamente spiazzata dall’operazione europeista di Fedriga-Salvini. La spia potrebbe accendersi già dal prossimo giro di consultazioni. Come sussurra un forzista di vertice regionale, nell’operazione Draghi il dividendo che incasserà Salvini stando al governo sarà sicuramente superiore di quello aventiniano della Meloni. Le percussioni in periferia non mancheranno.