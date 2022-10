FieraDeiSanti Exxx…Polzive!!! Stasera a Rivignano (Ud) l’inaugurazione della più antica celebrazione friulana. Notte da brivido: Inaugura Leopost. L’annuncio del sindaco di Fratelli d’Italia Mario Anzil.

Alle ore 19 di stasera, sabato, verrà inaugurata la più antica festa delle tradizioni popolari del Nord Est: la Fiera dei santi. Le prime notizie risalgono alla metà dell’800, quando Ippolito Nievo, durante il suo soggiorno a Rivignano si recò in piazza per partecipare alla festa del giorno dei morti. La visita venne ripresa in un capitolo del suo celebre: “Le confessioni di un italiano”. Dopo la notte da brivido di ieri sera con le letture dei libri di storie di paura e golose sorprese, stasera si svolgerà l’inaugurazione. Il sindaco di Rivignano-Teor ha invitato Leopost a condurre le operazioni del taglio del nastro e per annunciare la discesa in campo alle regionali del prossimo anno. Sarà Capolista nella circoscrizione Udine. Come lo scorso anno, alla cerimonia parteciperanno i consiglieri regionali Mauro Bordin, Alfonso Singh, il prosindaco di Rivignano-Teor Emanuele Bazzo, Leonardo Barberio, gli assessori Vello e Mattiussi, i presidenti delle squadre di basket e delle associazione che curano l’evento, come la Pro Loco. Il 29 ottobre è considerato il giorno della lunga notte delle Aganis, piccole fate d’acqua dolce che vivono in anse nascoste del fiume Stella, dove l’uomo non ha mai messo piede. Da mille anni una festa antica che trova il suo culmine il 2 novembre, giorno dei morti, con il Festival mondiale della canzone funebre, singolare tenzone canora che vede da ogni parte giunger menestrelli e cantautori per cantare della morte e dell’amore.