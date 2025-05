FedrigaAllaDeriva Exxx…Polzive!!! Un caso surreale. Per la prima volta abbiamo un presidente di regione travicello privo di assessori. Il palazzo brucia, i nomi dei 7 che hanno tagliato la corda. Chi si occuperà di sanità? Ipotesi rimpasto. I Benito Remix vogliono la regione.

Della crisi in FVG ne hanno parlato anche ieri sera su “La7” nella trasmissione “In altre parole” condotta da Gramellini. Il caso è di livello nazionale e coinvolge la maggioranza cui dovrà occuparsi la presidente del consiglio Giorgia Meloni dopo che un suo fidatissimo ministro ha aperto la crisi. La vicenda assume contorni surreali per via dell’esito di quel vertice domenicale che doveva rasserenare gli animi. Ma niente da fare. Anzi. Siamo entrati in una fase dell’amministrazione surreale che vede ben sette assessore restituire le deleghe al presidente-travicello. Gli assessori sono quelli della Lega: Barbara Zilli, Sebastiano Callari e Stefano Zannier. Abbandona l’esecutivo anche il main sponsor della Lista Fedriga, Sergio Bin. E con lui l’assessora Alessia Rosolen e P.Paolo Roberti. Per Forza Italia Riccardo Riccardi. Politicamente uno schiaffo a Fedriga: Attento a come ti muovi, non sarai tu a decidere, a meno che ti accorpi le deleghe che abbiamo restituito. La festa è finita. Chi si prenderà carico della sanità? C’è attesa per la decisione della Corte sul terzo mandato a Fedriga cui si oppone Fratelli d’Italia. Se la regione Fvg restasse in quota Lega ma col no a Fedriga potrebbe spuntare il nome di una donna. Una leghista purosangue. E su questa ipotesi Fratelli d’Italia si oppone. Le ragioni della crisi sono racchiuse nella “pesatura” all’interno dell’Alleanza. Fratelli d’Italia pretende le candidature di Fvg, Veneto e Lombardia. A breve Fedriga incontrerà Giorgia Meloni.