Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende da più fonti, ha deliberato di impugnare alla Corte costituzionale la legge della Provincia autonoma di Trento che ha portato da due a tre il limite dei mandati consecutivi per il presidente della Provincia. La delibera è arrivata dopo un confronto tra i ministri piuttosto dibattuto, e con il voto contrario di quelli della Lega. Sono intervenuti, fra gli altri, il ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli e quello dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Giorgia Meloni ha sempre dichiarato che avrebbe impugnato la misura e così è stato. La delibera non fa altro che acuire la crisi nel centrodestra ma soprattutto fra Lega (Fedriga) e Fratelli d’Italia (Meloni). A sorprendere sono le parole del ministro Ciriani che, all’uscita del Consiglio dei ministri ha dichiarato: “Crisi? Chiedete a Fedriga è lui che l’ha aperta”. Ora con le deleghe consegnate dagli assessori che il presidente può disporre, sono in molti all’interno della maggioranza a fare pressioni affinchè il presidente vada “a vedere” di che pasta è fatto l’esponente di Fratelli d’Italia: Passargli le deleghe alla sanità, quelle di Riccardi. Ciriani ha colto l’occasione dell’ospedale di Pordenone e la situazione del settore nel Friuli Occidentale. Ora serve un cambio di passo quello rivendicato dal ministro. Pertanto Fedriga, visto che il voto anticipato è improbabile, gli affidi le deleghe. Intanto nell’entourage della Lega si studiano le contromosse per non perdere il Friuli in favore dei Benito Remix. Non sarà Fedriga? Sarà una donna e pare ce ne siano ben due che avrebbero le carte in regola per candidare. Intanto la temperatura sale.