EuroCisint Exxx…Polzive!!! La sindaca di Monfalcone festeggia ad Aquileia l’elezione all’europarlamento e sgancia il petardo contro la Salis: “Da italiana sento una profonda vergogna per essere rappresentata da chi ha scelto di sfuggire alla giustizia. Sceglierò una commissione che mi permette di rimanere vicino al mio territorio”. Gli udinesi la invocano sindaco.

Anna Cisint lo ripete con orgoglio e con la soddisfazione di chi è consapevole di aver ottenuto un grande risultato: Oltre 43mila preferenze alle elezioni europee e aver contribuito a tenere alto il livello della Lega, 10%, nella circoscrizione Nord Orientale. La sindaca di Monfalcone ha convocato ieri sera ad Aquileia, ospite del costruttore liberale del Buon Governo Franco Mattiussi, i sostenitori che a vario titolo l’hanno sostenuta nell’avventura europea. La neo europarlamentare non si è smentita malgrado la legittima felicità per l’elezione. “Resterò sempre accanto ai miei cittadini, cercherò una commissione che mi permette di tenere le antenne sempre orientate sul Friuli”. Al sindaco di Aquileia Zorino, ripete che, per qualsiasi cosa, sarà sempre a disposizione. Infine la stoccata alla sgradevole operazione architettata dal gruppo di Alleanza Verdi Sinistra per candidare Ilaria Salis. Quale sarà la prima cosa che le dirà il giorno della proclamazione a Strasburgo? «Da italiana sento una profonda vergogna per essere rappresentata al Parlamento Europeo anche da persone che hanno scelto e deciso di candidarla (Salis ndr) e di essere candidata semplicemente per sfuggire alla giustizia. Questo lo trovo assolutamente sbagliato e vergognoso. E voglio ricordare che la legge e la legalità danno pari diritti a tutti, soprattitto ai più deboli. Con le sue esibizioni, rispetto alle occupazioni abusive degli alloggi, ha dimostrato che quella è la strada sbagliata. La democrazia – conclude Cisint – è violata».