ElezioniSuiCarboni Exxx…Polzive!!! A Forni di Sopra scoppia la prima congiura dei valligiani. Il presidente della società idroelettrica Iginio Coradazzi si candida sindaco contro Marco Lenna. Su di lui pende l’accusa di aver bidonato gli utenti coi prezzi dell’energia elettrica. Perchè si è dimesso da dipendente del comune? Veleni e ipotesi di interessi in conflitto.

C’è un nesso che lega Firenze con Forni di Sopra (Ud). Si chiama “congiura dei pazzi“, relativamente ai fatti che accaddero nel capoluogo toscano nel ‘400 e che oggi riaffiorano ai piedi del Varmost. Prendono il nome di “congiura dei valligiani“. La sostanza non cambia poiché il traditore trama nell’ombra e, appena ti distrai un attimo, tenta di pugnalarti alla schiena. Tenta, ma non sempre la congiura riesce; fra poche righe capiremo perché. A Forni di Sopra (Ud) c’è grande attesa per la presentazione delle liste per le comunali dell’8-9 giugno. Fonti ufficiali riferiscono che l’avversario alla riconferma di Marco Lenna sindaco, sarà Iginio Coradazzi, presidente della società cooperativa idroelettrica di Forni di Sopra Srl. Attorno alla sagoma di Coradazzi si sente puzza di bruciato fino a Tolmezzo. E’ all’interno di quel perimetro che germoglia la congiura e, per capire la sua genesi, bisogna risalire al 31 dicembre dello scorso anno quando il candidato sindaco aveva dato le dimissioni da dipendente del comune di Forni di Sopra il cui sindaco Marco Lenna era il suo datore di lavoro. Dimissioni che negli ambienti politici e soprattutto fra i residenti, hanno destato grande sorpresa. Come mai, appurato che Coradazzi riveste da almeno 6 anni la carica di presidente della società Cooperativa Idroelettrica Srl, si è dimesso da dipendente di ente pubblico senza aver maturato i termini per la pensione? Il mistero oscura le Dolomiti e l’ombra dei fatti di Firenze (la congiura dei pazzi) si fa inquietante e presente. La risposta agli interrogativi potrebbe arrivare entro domani a mezzogiorno quando si chiuderanno i termini per la presentazione delle liste. Quali sono i nomi di coloro che hanno sottoscritto l’accettazione di candidatura a sostegno di Coradazzi? Le prime ipotesi danno per certa la presenza di Roberto Cappellari, vice presidente della Società Cooperativa Idroelettrica di Forni di Sopra Srl, segue il presidente del collegio dei revisori della società e alcuni componenti del Consiglio di amministrazione. Sembra un listone “Idroelettrico”. Ma cosa spinge un ex dipendente del comune, in odore di conflitto di interessi, a partecipare alle elezioni per il rinnovo della maggioranza del comune? C’è un particolare, che non è sfuggito ai contribuenti fornesi. Dal mese di gennaio di quest’anno la società idroelettrica non fornisce più l’energia ai residenti. Per quale motivo il comune è passato ad un nuovo gestore? Che differenza di prezzi è stata registrata fra il nuovo fornitore e la precedente società Idroelettrica che da anni e anni forniva il servizio? A breve, risposte clamorose. Non sempre la congiura riesce. Se fallisce, la reazione la annienta.