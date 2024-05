ElezioniRibaltoni Exxx…Polzive!!! Depositate le prime liste e i primi nomi di candidati sindaco per le comunali del Friuli VG. 114 comuni al voto. Lo sbrego Lega a Pasian di Prato e un appalto “facilitato” a Grado. A Colloredo di M.A. due donne. A Corno di Rosazzo l’ex onorevole Daniele Moschioni verso il tris. A Manzano Piero Furlani.

Sono 114 i comuni che andranno al rinnovo dell’amministrazione l’8 e il 9 giugno prossimi in concomitanza con le elezioni europee. Sono in corso le operazioni di deposito delle liste. C’è tempo fino alle ore 12 di domani. A Sgonico al momento i candidati sindaco sono 3: Monica Hrovatin; Chiara Puntar e Mirco Sardoc. Monrupino: Fabio Tognoni; Tanja Kosmina e Martina Skabar. San Dorligo della Valle ben 4: Giorgio Marchesich; Roberto Massi; Alessandro Coretti Aleksander e Roberto Dozina. Rivignano-Teor: Fabrizio Mattiussi e Massimo Tonizzo. A Ragogna di San Daniele, polverizzato il centrodestra: Alma Concil; Mauro Marcuzzi e Claudio Maestra. A Pavia di Udine, per ora, è depositata solo la candidatura di Beppino Govetto. A Pasiano di Pordenone due candidati sindaco: Marta Amadio e Sergio Alessandro Ros. Tre candidati a Pasian di Prato (Ud): Andrea Pozzo per il centrodestra; Juli Peressini per la Lega e due civiche, ed Enzo Cattaruzzi, ex Forza Italia, che è il candidato del centrosinistra. La Lega non corre in coalizione ed ha schierato nella sua lista il vice sindaco di Andrea Pozzo, Ivan Del Forno, l’ex consigliere regionale Tosolini, Domenico Frescura e Caterina Gravina. A Moruzzo, per ora, sono depositati i nomi di due candidati: Stefano Padrini e Albina Montagnese. A Mereto di Tomba l’uscente Claudio Violino rinuncia al secondo mandato e i candidati sono: Paola Fabello e Sandro Burlone. A Fagagna tutto ancora in evoluzione. E’ stata depositata solo la candidatura di Gianluigi d’Orlandi in attesa di quelle di Chiarvesio e di Schiffo. Curiosa la lista di D’Orlandi che annovera ex esponenti della sinistra fagagnese come Aldo Burelli assieme all’ex forzista Monaco. A Manzano viene registrata solo una candidatura, quella dell’uscente Piero Furlani e a Corno di Rosazzo quella dell’onorevole Daniele Moschioni. Basiliano, Marco Olivo candidato in attesa del sindaco uscente. Più complicata la situazione a Campoformido, due i candidati: Massimiliano Petri se la vedrà con l’uscente Erika Furlani. A Camino al Tagliamento Letizia Bravin contro Nicola Locatelli. A Forni di Sotto, riconfermata la candidatura di Coradazzi. Colloredo di Monte Albano, dopo il ritiro di Ovan sono due le candidature. Due donne: Patrizia Miolo e Renza Baiutti. Attesa per Remanzacco e Reana del Rojale dove Fratelli d’Italia è pilotata dal treccartaro e l’intenzione è quella di far scendere in campo l’ex sindaco Emiliano Canciani o, in alternativa, Attilia Marcolongo contro Anna Zossi. A Staranzano (Go) tre candidati: Marco Fragiacomo; Giuliano Venudo e Luciana Soldà. A Grado, com’era prevedibile e come anticipato su queste pagine i candidati sindaco sono tre: Giovanni Battista Bredeon; Giuseppe Corbatto e Roberto Marin. Sul candidato di Forza Italia e Lega, presidente della Git, incombe una candidatura “sospetta”. Un consigliere che avrebbe ricevuto un appalto “dedicato” per la fornitura di servizi spiaggia. Sull’isola tira un’aria velenosa.