ElezioniScintilloni Exxx…Polzive!!! No Puledre, no voto. Alle europee affluenza sotto il 50%. Primi exit poll europee: Fratelli d’Italia 26,5%; PD 23%; 5Stelle 12,5; Lega al 9% dietro Forza Italia che raggiunge il 9,5. Confermati i sindaci di Santa Maria la Longa, Rive d’Arcano, Trasaghis, Remanzacco, Prato Carnico, Corno di Rosazzo, Forni di Sotto e Flaibano. Gli altri eletti.

Nel primo exit poll per le Europee 2024 Fdi è il primo partito con il 26,5%, seguito dal Pd con il 23%. Sono i dati instant/Previsione Youtrend – Sky TG24. Terzo partito è il Movimento 5 Stelle con il 12,5%. Nel centrodestra, Forza Italia al 9,5% si posiziona davanti alla Lega che raggiunge il 9%. Per gli altri schieramenti, Avs al 5,5%, Sue 4,5% e Azione al 3,5%. In quanto ai sindaci, la soglia del 40% stabilita per la vittoria dei candidati che si presentavano senza competitori e abbassata dal 50 precedente ha consentito l’elezione di Daniele Moschioni a Corno di Rosazzo, Gabriele Contardo a Rive d’Arcano, Alessandro Pandolfo a Flaibano, Michele Benedetti ad Ampezzo, Cristiana Mainardis ad Amaro, Claudio Coradazzi a Forni di Sotto, Eliano Bassi a Buttrio, Ornella Baiutti a Cassacco, Enrico Della Pietra a Cercivento, Coriglio Zaniera Socchieve, Fabrizio Fuccaro a Chiusaforte, Fulvio Sluga a Forni Avoltri, Stefano Turchetto a Farra d’Isonzo, Michele Bier a Cavasso Nuovo, Stefania Pisu a Trasaghis, Alessandro de Zordo a Sappada, Gianpaolo Bidoli a Traminti di Sotto, Ermes De Crignis a Ravascletto, Carlo Pali a San Giovanni al Natisone, Anna Micelli a Resia, Fabio Pettenà a Santa Maria la Longa.