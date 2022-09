ElezioniRibaltoni Exxx…Polzive!!! Il Centrodestra chiude la campagna elettorale nel Bistrot preferito da Pedone. Rizzetto vede lontano: Apu Loci. Nulla è lasciato al caso.

Su impulso, non casuale, di Fratelli d’Italia, il centrodestra Fvg chiuderà la campagna elettorale questa sera a Udine al Metropolis Bistrot. Il locale sta proprio all’imbocco sud di via mercatovecchio ed è l’american bar preferito da Alessandro Pedone il quale, il 15 giugno scorso aveva organizzato la festa di fine stagione dell’Apu Old Wild West Udine (coppa Italia serie A2). I furbissimi players della coalizione sono rimasti colpiti e incuriositi dall’iniziativa dei patrioti, soprattutto in una città come Udine dove Rizzetto, non è una novità, vorrebbe calare l’asso di briscola. Se Fedriga si vuol tenere la regione, la sua lista, confermare i suoi fedelissimi (non troppi…) e puntare al bis, nulla questio, Fratelli d’Italia sarà fedele come alla fiamma. Ma Udine potrebbe entrare in un contesto ben più complicato. Fontanini vorrà ricandidare e anche Fratelli d’Italia, alla luce dei risultati di domenica (ieri a Roma Giorgia Meloni ha chiuso il comizio parlando più a lungo di tutti), pretenderà, legittimamente, di dare le carte in Friuli. La blanciatura politica con la regione in quota Lega potrebbe essere compensata da due capoluoghi: Udine e Pordenone. Rizzetto mantiene un profilo basso, tuttavia a Lignano, alla presentazione dei candidati alla politiche, più di qualche voce dal sèn sfuggiva. Bastava un pò d’attenzione, individuare i capannelli del bisbiglìo e il gioco era fatto. Rizzetto è un grande appassionato di basket e nutre una grande stima per il presidente Pedone. Apu Loci, palazzo D’Aronco.