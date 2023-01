ElezioniRibaltoni Exxx…Polzive!!! Fratelli d’Italia sgancia la prezzemolina Soramel sul centrodestra udinese. Prenotare, in caso di vittoria, la poltrona di vicesindaca. Il nuovo simbolo della Lista Fontanini.

Venerdì scorso, durante il segretissimo vertice dei Benito Remix che si è svolto nella sede di Udine, l’ordine del giorno era categorico: far respirare il partito, bonificare il terreno dalle tossine del ricino e procedere con innesti di provenienza moderata da presentare come rinnovata offerta politica sia alle regionali che alle comunali. Con una tempestività quasi millimetrica, Enrico Bertossi, leader di “Prima Udine”, faceva partire un dispaccio in cui elencava, nel disimpegno elettorale, il nuovo orizzonte politico della sua creatura: “Stiamo con Fedriga alle regionali e mai con De Toni (e men che meno con Marchiol) alle comunali. Lettura politica semplice: appoggio al centrodestra.

Durante la riunione di Fratelli d’Italia di venerdì scorso si è tenuto ben presente del dispaccio bertossiano. Gli sviluppi ci sono stati e gli ex BenitoRemix stanno valutando con molto interesse l’ingaggio della consigliera di circoscrizione e “Giovanna d’Arco” laica dell’opposizione, Ester Soramel, come testa di serie della lista da presentare alle comunali. L’obiettivo dei meloniani è duplice: allargare la presa di Fratelli d’Italia sull’elettorato moderato e prenotare in giunta, in caso di vittoria e con il ruolo di vice sindaco, una donna. Chi sarà questa “pulzella” udinese?

L’ambiente politico friulano è in fibrillazione, ma segnali di disgelo fra Giovanna d’Arco in Soramel e l’amministrazione uscente sono evidenti. Restando a Fontanini, il sindaco sta pensando alla nuova grafica della sua lista. L’angelo del Castello sarà lo stemma utilizzato dal primo cittadino per la sua nuova creatura, l’emblema per eccellenza della città. La rincorsa alla lista che prenderà più voti è già iniziata.