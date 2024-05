DorbolòQuiProQuo Exxx…Polzive!!! Il Burlo di Trieste segna il punto di rottura della sanità Fvg. Il Direttore non si presenta all’incontro con le sigle per la firma sugli incarichi di funzione. Supposta di Uil e Nursind al dirigente: chieste le dimissioni e annunciato lo stato di agitazione. Clamoroso ritiro dal tavolo da parte di Cgil, Cisl e Fials. Da che parte stanno?

La data del 2 maggio verrà ricordata come l’eclissi di luna del Burlo Garofolo e del suo direttore, Stefano Dorbolò. L’introvabile dirigente che in occasione dell’incontro con le parti sociali si è esibito nell’esercizio che gli riesce meglio: il fantasma. UilFpl, Nursind, CgilFp, CislFp e Fials avevano concordato, con la direzione dell’Istituto Materno-Infantile di Trieste, un tavolo di confronto sul tema degli incarichi di funzione del personale sanitario. Un perimetro contrattuale decisivo, fondamentale, in cui sono contenute le voci più importanti per i lavoratori: i richiami in servizio, i cambi di turno e continuità assistenziali e i progetti incentivanti. Come puoi assicurare un servizio sanitario efficiente o impedire l’emorragia degli infermieri verso il privato se ti mancano le caratteristiche fondamentali del personale sanitario? Infatti Dorbolò non assicura nulla, anzi, per dimostrare il suo menefreghismo verso le tutele dei sanitari, il direttore si tiene alla larga e delega il direttore amministrativo Serena Sincovich a rappresentare l’ospedale infantile al confronto. Nel cui tavolo Cgil, Cisl e Fials stracciano i valori delle parti sociali esibiti un giorno prima a Monfalcone e chiedono di spacchettare e rinviare, per non creare casini al datore di lavoro (un accordo con il Burlo?), il contratto integrativo e gli incarichi di funzione. Una richiesta sorprendente che ha spiazzato Stefano Bressan di UilFpl e Luca Petruz di Nursind presenti all’incontro. A quel punto, la delegazione aziendale (Sincovich) ha abbandonato la trattativa. Una decisione sorprendente che ha indotto Uil e Nursind a proclamare lo stato di agitazione e successivo sciopero se non verranno rispettati i termini dei pagamenti delle prestazioni aggiuntive da bilancio come avvenuto fino a questo mese di maggio e che ora non sono più garantite per i mesi successivi. Ma Bressan e Petruz si spingono oltre e non fanno mistero di voler formalizzare ufficialmente, nelle sedi opportune, la richiesta di dimissioni del Direttore Generale Fantasma, Stefano Dorbolò. La data del 2 maggio verrà ricordata a lungo. Segna la caduta del sistema sanitario friulano nell’orrido delle gole carsiche. Per risollevarlo, serve il coraggio non la fuga.