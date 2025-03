DoppioBinario Exxx…Polzive!!! Da 25 anni Udine soffoca ingoiata da 6 passaggi a livello causa immobilismo di RFI. Di Lenardo (Avs): Siamo alla tecnoburocrazia. Matteo Mansi: “Le sbarre si abbassano 150 volte al giorno”. Smog, disagi e piccoli smottamenti. Oggi la manifestazione.

Sul treno Udine Tricesimo assieme al Comitato di Matteo Mansi è salita anche una delegazione di Alleanza Verdi e Sinistra – Possibile. Ho voluto esserci – ricorda Andrea Di Lenardo(Capogruppo Alleanza Verdi e Sinistra), insieme a tante e tanti, per mandare un messaggio chiaro all’immobilismo di RFI e di certa politica che da decenni non dà risposte ai cittadini su un tema così importante per la città come la dismissione dei cinque passaggi a livello che attraversano Udine. È quella che io chiamo tecno-burocrazia, che ha portato un elettore su due a disertare le urne. Ma questo problema si può e si deve risolvere. E in Comune, come in piazza e ora anche sui treni, stiamo lavorando per questo. Oggi diversi cittadini, consiglieri regionali e di Udine sono saliti a bordo di un treno passeggeri per andare alla scoperta della tratta interrata – a doppio binario – che costeggia esternamente il capoluogo friulano. Il 26 febbraio scorso i promotori della manifestazione hanno consegnato una petizione sul nodo Udine (promossa dal Circolo Mansi, Open Sinistra Italiana, Europa Verde Udine e M5S) nelle mani del Presidente del Consiglio regionale Bordin, presto approderà in IV Commissione. E’ stata infatti calendarizzata.