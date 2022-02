DisordineFriulano Exxx…Polzive!!! Caso Contarena: Fontanini esulta prima che il giudice si pronunci. Il comune avanza 200mila euri. I gestori chiedono 600mila di risarcimento danni e investimenti.

Entra nel vivo la questione del Contarena di Udine oggetto di un contenzioso infinito fra i gestori del locale e il sindaco. Fontanini, forse rintronato dai fumi del carnevale a palazzo, esulta perchè il Tribunale di Udine, sezione civile, ha respinto la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva dell’avviso di accertamento emesso della concessionaria incaricata dal comune di Udine, Area s.r.l., contro i gestori del locale storico. In realtà il giudice non si è pronunciato nel merito del contezioso ed ha rinviato alla data dell’8 marzo la valutazione delle prove formulate dal Contarena. Nella sentenza del Tribunale di Udine si legge che: “…l’accertamento delle spese sostenute (dai locatari per le migliorie apportate ai locali e i danni subiti a causa della chiusura dell’esercizio) richiederà la assunzione di prove costituende (in particolare con riguardo alla natura manutentiva degli interventi e al loro carattere straordinario). Il comune, secondo quanto scrive l’avvocato Martinuzzi, sostiene di avere un credito liquido certo ed esigibile derivante dal mancato pagamento delle rate del debito pregresso di complessivi Euro 219.147,42. Da parte sua, la società che gestisce il Contarena accusa un risarcimento nei confronti del comune di circa 580mila euri. Il primo atto è fissato per l’8 marzo. Fontanini esulta senza motivo. Ha preso fiaschi per coriandoli.