DallasCasarsa Exxx…Polzive!!! Il ducetto Agrusti candida Claudio Colussi, segretario del Consorzio Ponte Rosso, a sindaco della Delizia. Obiettivo: facilitare la Kronospan. Il dirigente è cognato del vice sindaco.

Claudio Colussi è il garzone più devoto al ducetto della Delizia. Sono legati da una dolcissima corsia parentale. Il segretario del Consorzio è una vecchia conoscenza del fratello di Agrusti, Fernando, attuale vice sindaco di Casarsa. Colussi è indicato come candidato sindaco per il centro della Delizia ed è colui che ha facilitato, firmato e visionato le proposte di ampliamento della Kronospan da inviare all’amico sindaco Di Bisceglie. Il caso del piano attuativo aggiornato dopo quello che era scaduto nel 2018 è clamoroso (annullato in questi giorni). Il ducetto Agrusti, arrestato a Roma nel ’94 e protagonista di una strana storia di truffe (risultato assolto) con la Onda Comunication, deve necessariamente trovare una pedina accomodante nel comune di Casarsa (Pn) visto che l’attuale sindaca, devota pretoriana del ducetto, non può ricandidare ed è iniziata la giostra dei nomi da macinare nel frullatore. Se non è una soap opera, poco ci manca.

Ed è in questo caso che è spuntato il nome di Claudio Colussi, segretario della ZIPR, colui che ha firmato l’atto di assegnazione al “dottor Ingegner” Daniele Gerolin della funzione di direttore generale del Consorzio. Correva l’anno 2019 e, nel cuore sanvitese, stava germogliando il riservatissimo cerchio tossico composto da Agrusti, Gerolin, Mascherin e Di Bisceglie uniti dagli interessi personali e maniacali sull’ampliamento della Kronospan e della Silva. A loro si aggiungevano i tecnici comunali di San Vito al Tagliamento, Iacopo Galante, pescato da una graduatoria concorsuale e Gianluca Maiarelli, già sindaco di Tavagnacco (Ud) in quota PD.

Oggi la velenosa soap opera si sviluppa sulla statale 13 e a Casarsa trova il suo familistico destino: Agrusti vuole a tutti i costi mettere il bollino sul comune per il timore che un sindaco non piegato a novanta gradi sul presidente di Confindustria Alto Adriatico, possa intromettersi nelle questioni Kronospan. Magari tirando fuori la questione della qualità dell’aria a San Giovanni di Casarsa dove i bimbi saltellano allegramente nella scuola materna a poche centinaia di metri da dove dovrebbero sorgere 2 ciminiere altre 40 metri e larghe 3 e mezzo.

Intanto la cronaca sugli sviluppi degli austriaci in Zona Industriale registra che è fissata per il 7 febbraio la conferenza dei servizi.