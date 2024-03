DeProfundisFriulano Exxx…Polzive!!! A Udine entra in vigore la Ztl degli invasati della giunta De Toni. Sarà il colpo di grazia definitivo dopo 1.000 anni di storia. A Trieste è stata approvata la realizzazione di “Trieste Estate 2024”. Obiettivo: superare il milione e 300mila presenze del 2023. Il Programma.

Udine (vedi foto scattata ieri sera alle 22 in via mercatovecchio) rantolante e percossa dalle sciabolate dei fanatici della Ztl a tutti i costi. Trieste alla ricerca di superare anno dopo anno le presenze in città. Due modi di concepire le realtà urbane e di agevolare le attività commerciali mercato e incentivare il gettito fiscale nelle casse dei comuni. Se non entrano soldi, come si fa a fornire i servizi pubblici? A Trieste sono partiti da questo semplice ragionamento per sviluppare politiche di investimenti e programmi stagionali per attirare tanti più turisti possibili e far in modo che la partita iva possa fare grandi affari. La foto di Udine è emblematica. Un sabato sera degno palcoscenico dell’opera K626 di Mozart (Requeim). Col 2 febbraio entrerà in vigore la Ztl e poer i cittadini saranno dolori. Primo passa verso la città fantasma. Non così a Trieste dove si lavora per mettere a punto la rassegna “Estate 2024”. Si punta a superare il 1.300.000 presenze dell’anno precedente. Per tal motivo la giunta, nella riunione del 18 marzo scorso, ha approvato la realizzazione della rassegna “Trieste Estate 2024”, che si svolgerà tra giugno e settembre, con un eterogeneo programma di eventi culturali e spettacoli eterogenei di ampia fruibilità; il cartellone sarà ricco, variegato e dinamico con circa 80 appuntamenti di spettacolo dal vivo con piccole azioni di teatro, interventi musicali, spettacoli per famiglie e bande animerà spazi inediti di zone meno centrali della città – piccole piazze, parchi, giardini, spazi pedonali – nei rioni di Servola, Valmaura, Altura, Borgo San Sergio, Barriera Vecchia, San Giacomo, Melara, Opicina, Prosecco, Barcola, Gretta, Roiano, San Giovanni, nell’ottica di stabilire un legame con tutti i cittadini, animando aree generalmente poco coinvolte nella programmazione culturale e d’intrattenimento. Sarà nominato un direttore artistico che dovrà dedicarsi alla 50ª Settimana Sociale dei Cattolici in Italia a cura della Conferenza Episcopale Italiana (CEI) nel periodo 3-7 luglio 2024.

La spesa complessiva presunta per la realizzazione della kermesse è di 1.000.000 di euri. – Iva

inclusa. Di questi, 250.000 mila, sono finanziati dal gettito dell’Imposta di soggiorno. De Profundis friulano.