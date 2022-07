DelFrateStrilla Exxx…Polzive!!! Il sindaco di San Giorgio di Nogaro sposa la causa Execo: informa i cittadini di essere a favore dell’impianto di stoccaggio di amianto a Pocenia. L’accordo con la Lega di Gigante.

E’ in fase di impaginazione il nuovo numero di “San Giorgio Informa” il giornalino comunale che illustra l’attività amministrativa del comune. La stranezza di questo numero è clamorosa. Pietro Del Frate, sindaco di San Giorgio di Nogaro, usa gli strumenti istituzionali per lisciare il pelo alla famosa ditta veneta Execo che vuole realizzare un impianto di smaltimento di rifiuti pericolosi (amianto) e non pericolosi nel comune di Pocenia, a poca distanza da San Giorgio. Perché il sindaco dedica uno spazio senza contradditorio a una ditta il cui progetto è stato respinto dalla giunta del comune di Muzzana del Turgnano e di Pocenia? In realtà in regione vogliono vederci chiaro e gli uffici hanno chiesto ai tecnici della Execo Srl l’inoltro di ulteriore documentazione dopo le osservazioni presentate da cittadini, consiglieri regionali e comunali.

Il giornaletto del comune usato dal sindaco per convincere la popolazione della bontà del progetto, alimenta il sospetto che dietro la pagina sia in atto tutta una serie di relazioni che nasconde interessi di natura economica e politica clamorosi. In ragione di questa tesi molti residenti e compagni di “sinistra” del sindaco sono rimasti inebetiti, spiazzati, dalla giravolta di Del Frate. Oltre alla pagina dedicata alla “Execo” e al suo progetto di impianto di rifiuti pericolosi da stoccare accanto a tre ditte importanti che danno lavoro a circa 800 persone, nel bollettino comunale trova spazio anche la pubblicità dell’agriturismo “Olistella” il cui titolare e Alido Gigante, il padre di Sirio Gigante già sindaco di Pocenia. L’agriturismo è un feudo leghista giacché le bandiere del Carroccio, sopra la birroteca, sventolano che è un piacere. Pertanto i residenti ma soprattutto gli elettori di San Giorgio che hanno permesso a Del Frate di diventare sindaco per la quarta volta, si sono sentiti doppiamente coglionati da questa giravolta ecologico-politica. L’ordinanza emessa ieri per la limitazione dell’utilizzo dell’acqua potabile ha poi fatto il resto, tanto da far imbestialire l’ambientalista Paolo De Toni che così commenta: “…Pietro Del Frate, bisogna ricordarlo, è sempre stato un nemico delle fontane e favorevole alla acquedottizzazione. E’ un opportunista senza scrupoli, un mix di comunista (era iscritto a PCI fin da ragazzo) ma alleato con gli ex democristiani di Tarcisio Pines per la sua elezione nel 2003 e, successivamente, perfino appoggiato dalla Lega. Gli era stata fatta la legge regionale ad hoc per il terzo mandato per garantirgli la pensione come sindaco. Come insegnante era una frana”.