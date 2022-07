CampoLampo Exxx…Polzive!!! Parla Serracchiani e nel Pd s’incazzano: si dimentica della clamorosa vittoria di Ronchi. Venanzi sul modello Tommasi per le comunali di Udine; Fedriga tiene sotto scacco il centrosinistra.

L’intervista a Serracchiani apparsa oggi sul Messaggero Veneto ha già fatto “tremar le vene e i polsi” ai progressisti isontini. Nel passaggio sull’esito delle comunali in Friuli, si è completamente scordata della vittoria di Mauro Benvenuto a Ronchi dei Legionari dove il PD ha ottenuto un risultato di buon livello: oltre il 20%. Una saccente disinvoltura che ha profondamente irritato i progressisti friulani. In ogni caso, l’intervista di D’Amelio è ricca di spunti pre elettorali che prefigurano interessanti scenari della coalizione progressista in vista delle grandi sfide del 2023: Comunali Udine e Regionali. L’ex presidente fa capire che Fedriga è imbattibile e solo un impegno romano, ad oggi improbabile, potrebbe scompaginare le carte. Ipotesi comunque difficile giacché il centro destra in formazione classica (Lega-Forza Italia-ProgettoFvg-Fratelli d’Italia e Noi con L’Italia) è nelle condizioni di far scendere in campo diversi candidati presidenti di area moderata in grado di avvicinarsi al successo di Fedriga (alla Meloni non interessa il Friuli, nei suoi piani c’è il Piemonte o Veneto). Non è un caso che il Pd voglia liberarsi del fardello regionali e spingere al martirio il povero Patuanelli. Un triestino. Un disegno che va invece a combinarsi con la proposta politica di Udine. Oggi Serracchiani parla di campo largo e modello Verona di Tommasi. Occorre dire che Alessandro Venanzi ancora un paio di mesi fa in un’intervista a Mattia Pertoldi del MV aveva anticipato il modello Verona. Tant’è che il campo largo udinese immaginato da Venanzi ha già iniziato a muoversi: sono stati costituiti i gruppi di lavoro di cui fanno parte amministratori competenti eredi di quel periodo d’oro che la città ha vissuto con i 10 anni di Honsell. Distanze siderali rispetto agli spaesati di oggi che governano con Fontanini o del gruppo del treccartaro (Saro) che, dopo le batoste di Buja e Pagnacco, sta tentando di infinocchiare anche il povero De Toni, illuso dall’ex Senatore che lo vorrebbe come candidato trasversale oppure, rifilarlo a centrodestra. Ad oggi Venanzi è il formidabile interprete del campo largo udinese come soluzione emergenziale per salvare la città più elegante del Nord dalle macerie lasciate nel cuore del Friuli dalle scorribande disordinate degli eletti per caso. E’ sostenuto da una compagine trasversale di imprenditori e professori, cattolici e no, e da giovani e meno giovani attirati dal suo voler parlare di domani.