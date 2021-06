De MonteAmato Exxx…Polzive!!! Riccardi inguaia Tonutti. Dopo le denunce del candidato Gagliardi, il caso finisce in Procura. La balla su Mione raccontata dall’assessore-Pilato in commissione. Esclusivo

Dopo le denunce contro i vertici della sanità Fvg annunciate da Pasquale Gagliardi (vedi Leopost del 5 giugno), uno dei 4 candidati al concorso per dirigere la Sores, spunta un esposto in Procura. Ipotesi di abuso d’ufficio relativamente alla sospensione del concorso per la direzione della Sores già istruito. Sanità friulana precipitata nel caos per accontentare il prossimo pensionato, e non vaccinato amico dell’assessore Riccardi. Amato De Monte.

I riflettori continuano ad essere accesi sul caso dell’anestesista che ha fatto esplodere un magheggio balcanico attorno alla struttura sanitaria del Friuli Venezia Giulia. Né sanitari né esponenti politici ritengono la faccenda chiusa. Per questo motivo, dopo l’insoddisfacente audizione della settimana scorsa, e la non richiesta esibizione dell’assessore Riccardi, i consiglieri regionali Zalukar, Moretti, Honsell, Dal Zovo, Centis, Moretuzzo, Santoro, Liguori, Bidoli, Conficoni, Cosolini e Ussai hanno richiesto un nuovo confronto con il direttore Tonutti, necessario per approfondire le ragioni della sospensione del concorso per il direttore della Sores che sarebbero viziato da paurosi priofili di illeggittimità. I consiglieri si rivolgono di nuovo al presidente del consiglio Zanin-Mtf e al presidente della 3a commissione Ivo Moras affinché venga riconvocata la commissione per audire il direttore Tonutti. Le modalità di nomina del non vaccinato De Monte, sono, secondo l’ l’opposizione, allucinanti. Dice Tonutti: “La scelta di De Monte è stata presa da me in accordo con lui”. Un abuso che, secondo i consiglieri sottoscrittori, viola le norme previste dalla legge sulle nomine a direttore di Struttura Complessa. A margine dei lavori della settimana scorsa è emersa anche la questione Mione, assunto dopo che Antonaglia era andato in pensione. L’attuale direttore, che andrà in quiescenza col 1° agosto, non è mai stato direttore, bensì facente funzioni. Le stesse modalità con cui si ritiene di nominare De Monte. Riccardi-Tonutti hanno scelto la via del direttore facente funzioni per aggirare l’ostacolo del concorso pubblico per la direzione della Struttura. Un escamotage vergognoso che scaranventa la nostra regione nel fondo latrinoso delle raccomandazioni, dei favori e delle spintarelle esercitate dai politici per assecondare i propri ruffiani. Sanità infetta, Friuli malato.